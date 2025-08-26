Валюты / SBH
SBH: Sally Beauty Holdings Inc (Name to be changed from Sally Holdin
15.06 USD 0.73 (4.62%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SBH за сегодня изменился на -4.62%. При этом минимальная цена на торгах достигала 14.82, а максимальная — 15.70.
Следите за динамикой Sally Beauty Holdings Inc (Name to be changed from Sally Holdin. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
14.82 15.70
Годовой диапазон
7.54 15.92
- Предыдущее закрытие
- 15.79
- Open
- 15.70
- Bid
- 15.06
- Ask
- 15.36
- Low
- 14.82
- High
- 15.70
- Объем
- 4.998 K
- Дневное изменение
- -4.62%
- Месячное изменение
- 9.53%
- 6-месячное изменение
- 66.41%
- Годовое изменение
- 11.56%
