SBH: Sally Beauty Holdings Inc (Name to be changed from Sally Holdin
15.57 USD 0.26 (1.70%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SBH hat sich für heute um 1.70% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 15.32 bis zu einem Hoch von 15.71 gehandelt.
Verfolgen Sie die Sally Beauty Holdings Inc (Name to be changed from Sally Holdin-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
15.32 15.71
Jahresspanne
7.54 15.92
- Vorheriger Schlusskurs
- 15.31
- Eröffnung
- 15.35
- Bid
- 15.57
- Ask
- 15.87
- Tief
- 15.32
- Hoch
- 15.71
- Volumen
- 2.400 K
- Tagesänderung
- 1.70%
- Monatsänderung
- 13.24%
- 6-Monatsänderung
- 72.04%
- Jahresänderung
- 15.33%
