SBDS hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor? Bugün Solo Brands, Inc. hisse senedi 9.1750 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 8.8000 - 9.5750 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 9.7410 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 33 değerine ulaştı. SBDS canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

Solo Brands, Inc. hisse senedi temettü ödüyor mu? Solo Brands, Inc. hisse senedi şu anda 9.1750 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı -55.70% ve USD değerlerini izler. SBDS hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

SBDS hisse senedi nasıl alınır? Solo Brands, Inc. hisselerini şu anki 9.1750 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 9.1750 ve Ask 9.1780 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 33 ve günlük değişim oranı 0.77% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte SBDS fiyat hareketlerini takip edin.

SBDS hisse senedine nasıl yatırım yapılır? Solo Brands, Inc. hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 7.2308 - 20.9285 ve mevcut fiyatı 9.1750 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 9.1750 veya Ask 9.1780 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 17.63% ve 6 aylık değişim oranı -55.70% değerlerini karşılaştırır. SBDS fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

Solo Brands, Inc. hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu? Solo Brands, Inc. hisse senedi yıllık olarak 20.9285 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 7.2308 - 20.9285). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 9.7410 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak Solo Brands, Inc. performansını takip edin.

Solo Brands, Inc. hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü? Solo Brands, Inc. (SBDS) hisse senedi yıllık olarak en düşük 7.2308 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 9.1750 ve hareket ettiği yıllık aralık 7.2308 - 20.9285 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki SBDS fiyat hareketlerini izleyin.