SBDS: Solo Brands, Inc.

9.1750 USD 0.5660 (5.81%)
Setor: Outros símbolos Base: Dólar americano Moeda de lucro: Dólar americano

A taxa do SBDS para hoje mudou para -5.81%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 8.8000 e o mais alto foi 9.5750.

Veja a dinâmica do par de moedas Solo Brands, Inc.. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de SBDS hoje?

Hoje Solo Brands, Inc. (SBDS) está avaliado em 9.1750. O instrumento é negociado dentro de 8.8000 - 9.5750, o fechamento de ontem foi 9.7410, e o volume de negociação atingiu 33. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de SBDS em tempo real.

As ações de Solo Brands, Inc. pagam dividendos?

Atualmente Solo Brands, Inc. está avaliado em 9.1750. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -55.70% e USD. Monitore os movimentos de SBDS no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de SBDS?

Você pode comprar ações de Solo Brands, Inc. (SBDS) pelo preço atual 9.1750. Ordens geralmente são executadas perto de 9.1750 ou 9.1780, enquanto 33 e 0.77% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de SBDS no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de SBDS?

Investir em Solo Brands, Inc. envolve considerar a faixa anual 7.2308 - 20.9285 e o preço atual 9.1750. Muitos comparam 17.63% e -55.70% antes de enviar ordens em 9.1750 ou 9.1780. Estude as mudanças diárias de preço de SBDS no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações Solo Brands, Inc.?

O maior preço de Solo Brands, Inc. (SBDS) no último ano foi 20.9285. As ações oscilaram bastante dentro de 7.2308 - 20.9285, e a comparação com 9.7410 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Solo Brands, Inc. no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações Solo Brands, Inc.?

O menor preço de Solo Brands, Inc. (SBDS) no ano foi 7.2308. A comparação com o preço atual 9.1750 e 7.2308 - 20.9285 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de SBDS em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de SBDS?

No passado Solo Brands, Inc. passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 9.7410 e -55.70% após os eventos corporativos.

Faixa diária
8.8000 9.5750
Faixa anual
7.2308 20.9285
Fechamento anterior
9.7410
Open
9.1050
Bid
9.1750
Ask
9.1780
Low
8.8000
High
9.5750
Volume
33
Mudança diária
-5.81%
Mudança mensal
17.63%
Mudança de 6 meses
-55.70%
Mudança anual
-55.70%
