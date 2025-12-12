КотировкиРазделы
SBDS: Solo Brands, Inc.

9.1750 USD 0.5660 (5.81%)
Сектор: Другие символы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс SBDS за сегодня изменился на -5.81%. При этом минимальная цена на торгах достигала 8.8000, а максимальная — 9.5750.

Следите за динамикой Solo Brands, Inc.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций SBDS сегодня?

Solo Brands, Inc. (SBDS) сегодня оценивается на уровне 9.1750. Инструмент торгуется в пределах 8.8000 - 9.5750, вчерашнее закрытие составило 9.7410, а торговый объем достиг 33. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SBDS в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Solo Brands, Inc.?

Solo Brands, Inc. в настоящее время оценивается в 9.1750. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -55.70% и USD. Отслеживайте движения SBDS на графике в реальном времени.

Как купить акции SBDS?

Вы можете купить акции Solo Brands, Inc. (SBDS) по текущей цене 9.1750. Ордера обычно размещаются около 9.1750 или 9.1780, тогда как 33 и 0.77% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SBDS на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции SBDS?

Инвестирование в Solo Brands, Inc. предполагает учет годового диапазона 7.2308 - 20.9285 и текущей цены 9.1750. Многие сравнивают 17.63% и -55.70% перед размещением ордеров на 9.1750 или 9.1780. Изучайте ежедневные изменения цены SBDS на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Solo Brands, Inc.?

Самая высокая цена Solo Brands, Inc. (SBDS) за последний год составила 20.9285. Акции заметно колебались в пределах 7.2308 - 20.9285, сравнение с 9.7410 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Solo Brands, Inc. на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Solo Brands, Inc.?

Самая низкая цена Solo Brands, Inc. (SBDS) за год составила 7.2308. Сравнение с текущими 9.1750 и 7.2308 - 20.9285 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SBDS во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций SBDS?

В прошлом Solo Brands, Inc. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 9.7410 и -55.70% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
8.8000 9.5750
Годовой диапазон
7.2308 20.9285
Предыдущее закрытие
9.7410
Open
9.1050
Bid
9.1750
Ask
9.1780
Low
8.8000
High
9.5750
Объем
33
Дневное изменение
-5.81%
Месячное изменение
17.63%
6-месячное изменение
-55.70%
Годовое изменение
-55.70%
