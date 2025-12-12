- Обзор рынка
SBDS: Solo Brands, Inc.
Курс SBDS за сегодня изменился на -5.81%. При этом минимальная цена на торгах достигала 8.8000, а максимальная — 9.5750.
Следите за динамикой Solo Brands, Inc.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций SBDS сегодня?
Solo Brands, Inc. (SBDS) сегодня оценивается на уровне 9.1750. Инструмент торгуется в пределах 8.8000 - 9.5750, вчерашнее закрытие составило 9.7410, а торговый объем достиг 33. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SBDS в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Solo Brands, Inc.?
Solo Brands, Inc. в настоящее время оценивается в 9.1750. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -55.70% и USD. Отслеживайте движения SBDS на графике в реальном времени.
Как купить акции SBDS?
Вы можете купить акции Solo Brands, Inc. (SBDS) по текущей цене 9.1750. Ордера обычно размещаются около 9.1750 или 9.1780, тогда как 33 и 0.77% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SBDS на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции SBDS?
Инвестирование в Solo Brands, Inc. предполагает учет годового диапазона 7.2308 - 20.9285 и текущей цены 9.1750. Многие сравнивают 17.63% и -55.70% перед размещением ордеров на 9.1750 или 9.1780. Изучайте ежедневные изменения цены SBDS на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Solo Brands, Inc.?
Самая высокая цена Solo Brands, Inc. (SBDS) за последний год составила 20.9285. Акции заметно колебались в пределах 7.2308 - 20.9285, сравнение с 9.7410 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Solo Brands, Inc. на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Solo Brands, Inc.?
Самая низкая цена Solo Brands, Inc. (SBDS) за год составила 7.2308. Сравнение с текущими 9.1750 и 7.2308 - 20.9285 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SBDS во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций SBDS?
В прошлом Solo Brands, Inc. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 9.7410 и -55.70% после корпоративных действий.
