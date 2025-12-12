- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
SBDS: Solo Brands, Inc.
Le taux de change de SBDS a changé de -5.81% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 8.8000 et à un maximum de 9.5750.
Suivez la dynamique Solo Brands, Inc.. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action SBDS aujourd'hui ?
L'action Solo Brands, Inc. est cotée à 9.1750 aujourd'hui. Elle se négocie dans 8.8000 - 9.5750, a clôturé hier à 9.7410 et son volume d'échange a atteint 33. Le graphique en temps réel du cours de SBDS présente ces mises à jour.
L'action Solo Brands, Inc. verse-t-elle des dividendes ?
Solo Brands, Inc. est actuellement valorisé à 9.1750. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -55.70% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de SBDS.
Comment acheter des actions SBDS ?
Vous pouvez acheter des actions Solo Brands, Inc. au cours actuel de 9.1750. Les ordres sont généralement placés à proximité de 9.1750 ou de 9.1780, le 33 et le 0.77% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de SBDS sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action SBDS ?
Investir dans Solo Brands, Inc. implique de prendre en compte la fourchette annuelle 7.2308 - 20.9285 et le prix actuel 9.1750. Beaucoup comparent 17.63% et -55.70% avant de passer des ordres à 9.1750 ou 9.1780. Consultez le graphique du cours de SBDS en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Solo Brands, Inc. ?
Le cours le plus élevé de Solo Brands, Inc. l'année dernière était 20.9285. Au cours de 7.2308 - 20.9285, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 9.7410 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Solo Brands, Inc. sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Solo Brands, Inc. ?
Le cours le plus bas de Solo Brands, Inc. (SBDS) sur l'année a été 7.2308. Sa comparaison avec 9.1750 et 7.2308 - 20.9285 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de SBDS sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action SBDS a-t-elle été divisée ?
Solo Brands, Inc. a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 9.7410 et -55.70% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 9.7410
- Ouverture
- 9.1050
- Bid
- 9.1750
- Ask
- 9.1780
- Plus Bas
- 8.8000
- Plus Haut
- 9.5750
- Volume
- 33
- Changement quotidien
- -5.81%
- Changement Mensuel
- 17.63%
- Changement à 6 Mois
- -55.70%
- Changement Annuel
- -55.70%
- Act
- 414
- Fcst
- Prev
- 413
- Act
- 548
- Fcst
- Prev
- 549
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev