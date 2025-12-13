SBDS: Solo Brands, Inc.
今日SBDS汇率已更改-12.53%。当日，交易品种以低点8.5200和高点9.7000进行交易。
关注Solo Brands, Inc.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
SBDS股票今天的价格是多少？
Solo Brands, Inc.股票今天的定价为8.5200。它在8.5200 - 9.7000范围内交易，昨天的收盘价为9.7410，交易量达到74。SBDS的实时价格图表显示了这些更新。
Solo Brands, Inc.股票是否支付股息？
Solo Brands, Inc.目前的价值为8.5200。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-58.86%和USD。实时查看图表以跟踪SBDS走势。
如何购买SBDS股票？
您可以以8.5200的当前价格购买Solo Brands, Inc.股票。订单通常设置在8.5200或8.5230附近，而74和-6.43%显示市场活动。立即关注SBDS的实时图表更新。
如何投资SBDS股票？
投资Solo Brands, Inc.需要考虑年度范围7.2308 - 20.9285和当前价格8.5200。许多人在以8.5200或8.5230下订单之前，会比较9.23%和。实时查看SBDS价格图表，了解每日变化。
Solo Brands, Inc.股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Solo Brands, Inc.的最高价格是20.9285。在7.2308 - 20.9285内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Solo Brands, Inc.的绩效。
Solo Brands, Inc.股票的最低价格是多少？
Solo Brands, Inc.（SBDS）的最低价格为7.2308。将其与当前的8.5200和7.2308 - 20.9285进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SBDS在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
SBDS股票是什么时候拆分的？
Solo Brands, Inc.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、9.7410和-58.86%中可见。
- 前一天收盘价
- 9.7410
- 开盘价
- 9.1050
- 卖价
- 8.5200
- 买价
- 8.5230
- 最低价
- 8.5200
- 最高价
- 9.7000
- 交易量
- 74
- 日变化
- -12.53%
- 月变化
- 9.23%
- 6个月变化
- -58.86%
- 年变化
- -58.86%