- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
SBDS: Solo Brands, Inc.
Il tasso di cambio SBDS ha avuto una variazione del -5.81% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 8.8000 e ad un massimo di 9.5750.
Segui le dinamiche di Solo Brands, Inc.. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni SBDS oggi?
Oggi le azioni Solo Brands, Inc. sono prezzate a 9.1750. Viene scambiato all'interno di 8.8000 - 9.5750, la chiusura di ieri è stata 9.7410 e il volume degli scambi ha raggiunto 33. Il grafico dei prezzi in tempo reale di SBDS mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Solo Brands, Inc. pagano dividendi?
Solo Brands, Inc. è attualmente valutato a 9.1750. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -55.70% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di SBDS.
Come acquistare azioni SBDS?
Puoi acquistare azioni Solo Brands, Inc. al prezzo attuale di 9.1750. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 9.1750 o 9.1780, mentre 33 e 0.77% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di SBDS sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni SBDS?
Investire in Solo Brands, Inc. implica considerare l'intervallo annuale 7.2308 - 20.9285 e il prezzo attuale 9.1750. Molti confrontano 17.63% e -55.70% prima di effettuare ordini su 9.1750 o 9.1780. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di SBDS con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Solo Brands, Inc.?
Il prezzo massimo di Solo Brands, Inc. nell'ultimo anno è stato 20.9285. All'interno di 7.2308 - 20.9285, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 9.7410 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Solo Brands, Inc. utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Solo Brands, Inc.?
Il prezzo più basso di Solo Brands, Inc. (SBDS) nel corso dell'anno è stato 7.2308. Confrontandolo con gli attuali 9.1750 e 7.2308 - 20.9285 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda SBDS muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di SBDS?
Solo Brands, Inc. ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 9.7410 e -55.70%.
- Chiusura Precedente
- 9.7410
- Apertura
- 9.1050
- Bid
- 9.1750
- Ask
- 9.1780
- Minimo
- 8.8000
- Massimo
- 9.5750
- Volume
- 33
- Variazione giornaliera
- -5.81%
- Variazione Mensile
- 17.63%
- Variazione Semestrale
- -55.70%
- Variazione Annuale
- -55.70%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- 413
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- 549
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev