SBDS: ソロ・ブランズ
SBDSの今日の為替レートは、-5.81%変化しました。日中、通貨は1あたり8.8000の安値と9.5750の高値で取引されました。
ソロ・ブランズダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
SBDS株の現在の価格は？
ソロ・ブランズの株価は本日9.1750です。8.8000 - 9.5750内で取引され、前日の終値は9.7410、取引量は33に達しました。SBDSのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
ソロ・ブランズの株は配当を出しますか？
ソロ・ブランズの現在の価格は9.1750です。配当方針は会社によりますが、投資家は-55.70%やUSDにも注目します。SBDSの動きはライブチャートで確認できます。
SBDS株を買う方法は？
ソロ・ブランズの株は現在9.1750で購入可能です。注文は通常9.1750または9.1780付近で行われ、33や0.77%が市場の動きを示します。SBDSの最新情報はライブチャートで確認できます。
SBDS株に投資する方法は？
ソロ・ブランズへの投資では、年間の値幅7.2308 - 20.9285と現在の9.1750を考慮します。注文は多くの場合9.1750や9.1780で行われる前に、17.63%や-55.70%と比較されます。SBDSの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
ソロ・ブランズの株の最高値は？
ソロ・ブランズの過去1年の最高値は20.9285でした。7.2308 - 20.9285内で株価は大きく変動し、9.7410と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。ソロ・ブランズのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
ソロ・ブランズの株の最低値は？
ソロ・ブランズ(SBDS)の年間最安値は7.2308でした。現在の9.1750や7.2308 - 20.9285と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。SBDSの動きはライブチャートで確認できます。
SBDSの株式分割はいつ行われましたか？
ソロ・ブランズは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、9.7410、-55.70%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 9.7410
- 始値
- 9.1050
- 買値
- 9.1750
- 買値
- 9.1780
- 安値
- 8.8000
- 高値
- 9.5750
- 出来高
- 33
- 1日の変化
- -5.81%
- 1ヶ月の変化
- 17.63%
- 6ヶ月の変化
- -55.70%
- 1年の変化
- -55.70%
- 実際
- 414
- 期待
- 前
- 413
- 実際
- 548
- 期待
- 前
- 549
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前