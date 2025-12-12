クォートセクション
通貨 / SBDS
株に戻る

SBDS: ソロ・ブランズ

9.1750 USD 0.5660 (5.81%)
セクター: その他の銘柄 ベース: 米ドル 利益通貨: 米ドル

SBDSの今日の為替レートは、-5.81%変化しました。日中、通貨は1あたり8.8000の安値と9.5750の高値で取引されました。

ソロ・ブランズダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

よくあるご質問

SBDS株の現在の価格は？

ソロ・ブランズの株価は本日9.1750です。8.8000 - 9.5750内で取引され、前日の終値は9.7410、取引量は33に達しました。SBDSのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

ソロ・ブランズの株は配当を出しますか？

ソロ・ブランズの現在の価格は9.1750です。配当方針は会社によりますが、投資家は-55.70%やUSDにも注目します。SBDSの動きはライブチャートで確認できます。

SBDS株を買う方法は？

ソロ・ブランズの株は現在9.1750で購入可能です。注文は通常9.1750または9.1780付近で行われ、33や0.77%が市場の動きを示します。SBDSの最新情報はライブチャートで確認できます。

SBDS株に投資する方法は？

ソロ・ブランズへの投資では、年間の値幅7.2308 - 20.9285と現在の9.1750を考慮します。注文は多くの場合9.1750や9.1780で行われる前に、17.63%や-55.70%と比較されます。SBDSの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

ソロ・ブランズの株の最高値は？

ソロ・ブランズの過去1年の最高値は20.9285でした。7.2308 - 20.9285内で株価は大きく変動し、9.7410と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。ソロ・ブランズのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

ソロ・ブランズの株の最低値は？

ソロ・ブランズ(SBDS)の年間最安値は7.2308でした。現在の9.1750や7.2308 - 20.9285と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。SBDSの動きはライブチャートで確認できます。

SBDSの株式分割はいつ行われましたか？

ソロ・ブランズは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、9.7410、-55.70%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
8.8000 9.5750
1年のレンジ
7.2308 20.9285
以前の終値
9.7410
始値
9.1050
買値
9.1750
買値
9.1780
安値
8.8000
高値
9.5750
出来高
33
1日の変化
-5.81%
1ヶ月の変化
17.63%
6ヶ月の変化
-55.70%
1年の変化
-55.70%
12 12月, 金曜日
18:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
414
期待
413
18:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
548
期待
549
20:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
20:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
20:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
20:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待