SBDS: Solo Brands, Inc.
El tipo de cambio de SBDS de hoy ha cambiado un -12.53%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 8.5200, mientras que el máximo ha alcanzado 9.7000.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Solo Brands, Inc.. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de SBDS hoy?
Solo Brands, Inc. (SBDS) se evalúa hoy en 8.5200. El instrumento se negocia dentro de 8.5200 - 9.7000; el cierre de ayer ha sido 9.7410 y el volumen comercial ha alcanzado 74. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios SBDS en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Solo Brands, Inc.?
Solo Brands, Inc. se evalúa actualmente en 8.5200. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean -58.86% y USD. Monitoree los movimientos de SBDS en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de SBDS?
Puede comprar acciones de Solo Brands, Inc. (SBDS) al precio actual de 8.5200. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 8.5200 o 8.5230, mientras que 74 y -6.43% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de SBDS en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de SBDS?
Invertir en Solo Brands, Inc. implica tener en cuenta el rango anual 7.2308 - 20.9285 y el precio actual 8.5200. Muchos comparan 9.23% y -58.86% antes de colocar órdenes en 8.5200 o 8.5230. Estudie los cambios diarios de precios de SBDS en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Solo Brands, Inc.?
El precio más alto de Solo Brands, Inc. (SBDS) en el último año ha sido 20.9285. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 7.2308 - 20.9285, una comparación con 9.7410 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Solo Brands, Inc. en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Solo Brands, Inc.?
El precio más bajo de Solo Brands, Inc. (SBDS) para el año ha sido 7.2308. La comparación con los actuales 8.5200 y 7.2308 - 20.9285 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de SBDS en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de SBDS?
En el pasado, Solo Brands, Inc. ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 9.7410 y -58.86% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 9.7410
- Open
- 9.1050
- Bid
- 8.5200
- Ask
- 8.5230
- Low
- 8.5200
- High
- 9.7000
- Volumen
- 74
- Cambio diario
- -12.53%
- Cambio mensual
- 9.23%
- Cambio a 6 meses
- -58.86%
- Cambio anual
- -58.86%