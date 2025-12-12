- Übersicht
SBDS: Solo Brands, Inc.
Der Wechselkurs von SBDS hat sich für heute um -5.81% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 8.8000 bis zu einem Hoch von 9.5750 gehandelt.
Verfolgen Sie die Solo Brands, Inc.-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von SBDS heute?
Die Aktie von Solo Brands, Inc. (SBDS) notiert heute bei 9.1750. Sie wird innerhalb einer Spanne von 8.8000 - 9.5750 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 9.7410 und das Handelsvolumen erreichte 33. Das Live-Chart von SBDS zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie SBDS Dividenden?
Solo Brands, Inc. wird derzeit mit 9.1750 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -55.70% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von SBDS zu verfolgen.
Wie kaufe ich SBDS-Aktien?
Sie können Aktien von Solo Brands, Inc. (SBDS) zum aktuellen Kurs von 9.1750 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 9.1750 oder 9.1780 platziert, während 33 und 0.77% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von SBDS auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in SBDS-Aktien?
Bei einer Investition in Solo Brands, Inc. müssen die jährliche Spanne 7.2308 - 20.9285 und der aktuelle Kurs 9.1750 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 17.63% und -55.70%, bevor sie Orders zu 9.1750 oder 9.1780 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von SBDS.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Solo Brands, Inc.?
Der höchste Kurs von Solo Brands, Inc. (SBDS) im vergangenen Jahr lag bei 20.9285. Innerhalb von 7.2308 - 20.9285 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 9.7410 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Solo Brands, Inc. mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Solo Brands, Inc.?
Der niedrigste Kurs von Solo Brands, Inc. (SBDS) im Laufe des Jahres betrug 7.2308. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 9.1750 und der Spanne 7.2308 - 20.9285 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von SBDS live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von SBDS statt?
Solo Brands, Inc. hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 9.7410 und -55.70% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 9.7410
- Eröffnung
- 9.1050
- Bid
- 9.1750
- Ask
- 9.1780
- Tief
- 8.8000
- Hoch
- 9.5750
- Volumen
- 33
- Tagesänderung
- -5.81%
- Monatsänderung
- 17.63%
- 6-Monatsänderung
- -55.70%
- Jahresänderung
- -55.70%
