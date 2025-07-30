FiyatlarBölümler
SAND: Sandstorm Gold Ltd (Canada)

11.98 USD 0.25 (2.13%)
Sektör: Temel materyaller Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

SAND fiyatı bugün 2.13% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 11.72 ve Yüksek fiyatı olarak 11.98 aralığında işlem gördü.

Sandstorm Gold Ltd (Canada) hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
11.72 11.98
Yıllık aralık
5.33 12.18
Önceki kapanış
11.73
Açılış
11.74
Satış
11.98
Alış
12.28
Düşük
11.72
Yüksek
11.98
Hacim
5.385 K
Günlük değişim
2.13%
Aylık değişim
6.02%
6 aylık değişim
58.89%
Yıllık değişim
98.02%
