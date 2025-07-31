货币 / SAND
SAND: Sandstorm Gold Ltd (Canada)
11.84 USD 0.30 (2.47%)
版块: 基础材料 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日SAND汇率已更改-2.47%。当日，交易品种以低点11.82和高点12.13进行交易。
关注Sandstorm Gold Ltd (Canada)动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
SAND新闻
- 山德斯顿黄金特许权宣布每季度派发0.02加元股息
- 瑞典股市上涨；截至收盘瑞典OMX斯德哥尔摩30指数上涨0.08%
- Royal Gold股票创历史新高，达191.9美元
- 砂暴黄金股价触及52周高点11.88美元
- Precious Metals Royalty And Streaming Companies - August 2025 Report
- Royal Gold Submits Proxy Statement for Sandstorm Gold Buyout Deal
- Monthly Report: Precious Metals Royalty And Streaming Companies - July 2025
- Royalty And Streaming Giants Report Blockbuster Results
- Royal Gold: Gold Royalty Giant Going Through Massive Acquisitions; Lagging Peers (RGLD)
- Royal Gold stock rating upgraded to Strong Buy by CFRA on growth outlook
- Sandstorm Gold Ltd. (SAND) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Royal Gold Q2 2025 slides: Record revenue and earnings amid strategic acquisitions
- Sandstorm Gold Ltd N earnings matched, revenue topped estimates
- Aris Mining to Post Q2 Earnings: What's in the Cards for the Stock?
- Sandstorm Gold (SAND) Reports Next Week: Wall Street Expects Earnings Growth
日范围
11.82 12.13
年范围
5.33 12.18
- 前一天收盘价
- 12.14
- 开盘价
- 12.13
- 卖价
- 11.84
- 买价
- 12.14
- 最低价
- 11.82
- 最高价
- 12.13
- 交易量
- 4.182 K
- 日变化
- -2.47%
- 月变化
- 4.78%
- 6个月变化
- 57.03%
- 年变化
- 95.70%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值