SAND: Sandstorm Gold Ltd (Canada)
11.73 USD 0.00 (0.00%)
セクター: 基本資料 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
SANDの今日の為替レートは、0.00%変化しました。日中、通貨は1あたり11.43の安値と11.73の高値で取引されました。
Sandstorm Gold Ltd (Canada)ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
SAND News
- サンドストーム・ゴールド・ロイヤリティーズ、四半期配当をC$0.02と発表
- Sandstorm Gold Royalties declares C$0.02 quarterly dividend
- Sweden stocks higher at close of trade; OMX Stockholm 30 up 0.08%
- ロイヤル・ゴールド株、191.9ドルで史上最高値を記録
- サンドストーム・ゴールド株、52週高値の11.88ドルに到達
- Sandstorm Gold stock hits 52-week high at $11.88
- Precious Metals Royalty And Streaming Companies - August 2025 Report
- Royal Gold Submits Proxy Statement for Sandstorm Gold Buyout Deal
- Sweden stocks higher at close of trade; OMX Stockholm 30 up 0.52%
- Sandstorm Gold stock hits 52-week high at 11.51 USD
- Sandstorm Gold stock hits 52-week high at 11.14 USD
- Monthly Report: Precious Metals Royalty And Streaming Companies - July 2025
- Sandstorm Gold stock hits 52-week high at 10.77 USD
- Royalty And Streaming Giants Report Blockbuster Results
- Royal Gold: Gold Royalty Giant Going Through Massive Acquisitions; Lagging Peers (RGLD)
- Sweden stocks lower at close of trade; OMX Stockholm 30 down 0.47%
- Royal Gold stock rating upgraded to Strong Buy by CFRA on growth outlook
- Sandstorm Gold Ltd. (SAND) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Sandstorm Gold stock hits 52-week high at 10.45 USD
- Royal Gold Q2 2025 slides: Record revenue and earnings amid strategic acquisitions
- Sandstorm Gold Ltd N earnings matched, revenue topped estimates
- Aris Mining to Post Q2 Earnings: What's in the Cards for the Stock?
- Sandstorm Gold (SAND) Reports Next Week: Wall Street Expects Earnings Growth
- Kinross Gold (KGC) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
1日のレンジ
11.43 11.73
1年のレンジ
5.33 12.18
- 以前の終値
- 11.73
- 始値
- 11.62
- 買値
- 11.73
- 買値
- 12.03
- 安値
- 11.43
- 高値
- 11.73
- 出来高
- 2.516 K
- 1日の変化
- 0.00%
- 1ヶ月の変化
- 3.81%
- 6ヶ月の変化
- 55.57%
- 1年の変化
- 93.88%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K