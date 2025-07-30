Währungen / SAND
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
SAND: Sandstorm Gold Ltd (Canada)
11.73 USD 0.00 (0.00%)
Sektor: Grundstoffe Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SAND hat sich für heute um 0.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 11.43 bis zu einem Hoch von 11.73 gehandelt.
Verfolgen Sie die Sandstorm Gold Ltd (Canada)-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SAND News
- Sandstorm Gold Royalties kündigt Quartalsdividende von 0,02 C$ an
- Sandstorm Gold Royalties declares C$0.02 quarterly dividend
- Sweden stocks higher at close of trade; OMX Stockholm 30 up 0.08%
- Royal Gold-Aktie markiert Allzeithoch bei 191,9 USD
- Sandstorm Gold-Aktie erreicht 52-Wochen-Hoch bei 11,88 $/n
- Sandstorm Gold stock hits 52-week high at $11.88
- Precious Metals Royalty And Streaming Companies - August 2025 Report
- Royal Gold Submits Proxy Statement for Sandstorm Gold Buyout Deal
- Sweden stocks higher at close of trade; OMX Stockholm 30 up 0.52%
- Sandstorm Gold stock hits 52-week high at 11.51 USD
- Sandstorm Gold stock hits 52-week high at 11.14 USD
- Monthly Report: Precious Metals Royalty And Streaming Companies - July 2025
- Sandstorm Gold stock hits 52-week high at 10.77 USD
- Royalty And Streaming Giants Report Blockbuster Results
- Royal Gold: Gold Royalty Giant Going Through Massive Acquisitions; Lagging Peers (RGLD)
- Sweden stocks lower at close of trade; OMX Stockholm 30 down 0.47%
- Royal Gold stock rating upgraded to Strong Buy by CFRA on growth outlook
- Sandstorm Gold Ltd. (SAND) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Sandstorm Gold stock hits 52-week high at 10.45 USD
- Royal Gold Q2 2025 slides: Record revenue and earnings amid strategic acquisitions
- Sandstorm Gold Ltd N earnings matched, revenue topped estimates
- Aris Mining to Post Q2 Earnings: What's in the Cards for the Stock?
- Sandstorm Gold (SAND) Reports Next Week: Wall Street Expects Earnings Growth
- Kinross Gold (KGC) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
Tagesspanne
11.43 11.73
Jahresspanne
5.33 12.18
- Vorheriger Schlusskurs
- 11.73
- Eröffnung
- 11.62
- Bid
- 11.73
- Ask
- 12.03
- Tief
- 11.43
- Hoch
- 11.73
- Volumen
- 2.516 K
- Tagesänderung
- 0.00%
- Monatsänderung
- 3.81%
- 6-Monatsänderung
- 55.57%
- Jahresänderung
- 93.88%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K