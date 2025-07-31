Moedas / SAND
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
SAND: Sandstorm Gold Ltd (Canada)
11.54 USD 0.19 (1.62%)
Setor: Materiais-primas Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do SAND para hoje mudou para -1.62%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 11.43 e o mais alto foi 11.64.
Veja a dinâmica do par de moedas Sandstorm Gold Ltd (Canada). As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SAND Notícias
- Sandstorm Gold Royalties declara dividendo trimestral de C$ 0,02
- Sandstorm Gold Royalties declares C$0.02 quarterly dividend
- Suécia - Ações fecharam o pregão em alta e o Índice OMX Stockholm 30 avançou 0,08%
- Sweden stocks higher at close of trade; OMX Stockholm 30 up 0.08%
- Ações da Royal Gold atingem máxima histórica de US$ 191,9
- Ações da Sandstorm Gold atingem máxima de 52 semanas a US$ 11,88
- Sandstorm Gold stock hits 52-week high at $11.88
- Precious Metals Royalty And Streaming Companies - August 2025 Report
- Royal Gold Submits Proxy Statement for Sandstorm Gold Buyout Deal
- Sweden stocks higher at close of trade; OMX Stockholm 30 up 0.52%
- Sandstorm Gold stock hits 52-week high at 11.51 USD
- Sandstorm Gold stock hits 52-week high at 11.14 USD
- Monthly Report: Precious Metals Royalty And Streaming Companies - July 2025
- Sandstorm Gold stock hits 52-week high at 10.77 USD
- Royalty And Streaming Giants Report Blockbuster Results
- Royal Gold: Gold Royalty Giant Going Through Massive Acquisitions; Lagging Peers (RGLD)
- Sweden stocks lower at close of trade; OMX Stockholm 30 down 0.47%
- Royal Gold stock rating upgraded to Strong Buy by CFRA on growth outlook
- Sandstorm Gold Ltd. (SAND) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Sandstorm Gold stock hits 52-week high at 10.45 USD
- Royal Gold Q2 2025 slides: Record revenue and earnings amid strategic acquisitions
- Sandstorm Gold Ltd N earnings matched, revenue topped estimates
- Aris Mining to Post Q2 Earnings: What's in the Cards for the Stock?
- Sandstorm Gold (SAND) Reports Next Week: Wall Street Expects Earnings Growth
Faixa diária
11.43 11.64
Faixa anual
5.33 12.18
- Fechamento anterior
- 11.73
- Open
- 11.62
- Bid
- 11.54
- Ask
- 11.84
- Low
- 11.43
- High
- 11.64
- Volume
- 991
- Mudança diária
- -1.62%
- Mudança mensal
- 2.12%
- Mudança de 6 meses
- 53.05%
- Mudança anual
- 90.74%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh