시세섹션
통화 / SAND
주식로 돌아가기

SAND: Sandstorm Gold Ltd (Canada)

11.98 USD 0.25 (2.13%)
부문: 기본 재료 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

SAND 환율이 오늘 2.13%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 11.72이고 고가는 11.98이었습니다.

Sandstorm Gold Ltd (Canada) 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

전체 화면 채팅
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SAND News

일일 변동 비율
11.72 11.98
년간 변동
5.33 12.18
이전 종가
11.73
시가
11.74
Bid
11.98
Ask
12.28
저가
11.72
고가
11.98
볼륨
5.385 K
일일 변동
2.13%
월 변동
6.02%
6개월 변동
58.89%
년간 변동율
98.02%
20 9월, 토요일