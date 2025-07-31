Валюты / SAND
SAND: Sandstorm Gold Ltd (Canada)
11.84 USD 0.30 (2.47%)
Сектор: Сырье Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SAND за сегодня изменился на -2.47%. При этом минимальная цена на торгах достигала 11.82, а максимальная — 12.13.
Следите за динамикой Sandstorm Gold Ltd (Canada). Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости SAND
- Sandstorm Gold Royalties объявляет квартальные дивиденды в размере C$0,02
- Sandstorm Gold Royalties declares C$0.02 quarterly dividend
- Рынок акций Швеции закрылся ростом, OMX Stockholm 30 прибавил 0,08%
- Sweden stocks higher at close of trade; OMX Stockholm 30 up 0.08%
- Акции Royal Gold достигли исторического максимума в $191,9
- Акции Sandstorm Gold достигли 52-недельного максимума в $11,88
- Sandstorm Gold stock hits 52-week high at $11.88
- Precious Metals Royalty And Streaming Companies - August 2025 Report
- Royal Gold Submits Proxy Statement for Sandstorm Gold Buyout Deal
- Sweden stocks higher at close of trade; OMX Stockholm 30 up 0.52%
- Sandstorm Gold stock hits 52-week high at 11.51 USD
- Sandstorm Gold stock hits 52-week high at 11.14 USD
- Monthly Report: Precious Metals Royalty And Streaming Companies - July 2025
- Sandstorm Gold stock hits 52-week high at 10.77 USD
- Royalty And Streaming Giants Report Blockbuster Results
- Royal Gold: Gold Royalty Giant Going Through Massive Acquisitions; Lagging Peers (RGLD)
- Sweden stocks lower at close of trade; OMX Stockholm 30 down 0.47%
- Royal Gold stock rating upgraded to Strong Buy by CFRA on growth outlook
- Sandstorm Gold Ltd. (SAND) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Sandstorm Gold stock hits 52-week high at 10.45 USD
- Royal Gold Q2 2025 slides: Record revenue and earnings amid strategic acquisitions
- Sandstorm Gold Ltd N earnings matched, revenue topped estimates
- Aris Mining to Post Q2 Earnings: What's in the Cards for the Stock?
- Sandstorm Gold (SAND) Reports Next Week: Wall Street Expects Earnings Growth
Дневной диапазон
11.82 12.13
Годовой диапазон
5.33 12.18
- Предыдущее закрытие
- 12.14
- Open
- 12.13
- Bid
- 11.84
- Ask
- 12.14
- Low
- 11.82
- High
- 12.13
- Объем
- 4.182 K
- Дневное изменение
- -2.47%
- Месячное изменение
- 4.78%
- 6-месячное изменение
- 57.03%
- Годовое изменение
- 95.70%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.