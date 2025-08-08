Divisas / SAND
SAND: Sandstorm Gold Ltd (Canada)
11.73 USD 0.11 (0.93%)
Sector: Materias Primas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de SAND de hoy ha cambiado un -0.93%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 11.64, mientras que el máximo ha alcanzado 11.99.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Sandstorm Gold Ltd (Canada). El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
SAND News
- Sandstorm Gold Royalties declara dividendo trimestral de 0,02 dólares canadienses
- Sandstorm Gold Royalties declara dividendo trimestral de C$0.02
- Las bolsas de valores de Suecia cerraron con subidas; el OMX Stockholm 30 ganó un 0.08%
- Acciones de Royal Gold alcanzan un máximo histórico de 191.9 USD
- Las acciones de Royal Gold alcanzan máximos históricos a 191,9 dólares
- Las acciones de Sandstorm Gold alcanzan un máximo de 52 semanas a 11,88 dólares
- Acciones de Sandstorm Gold alcanzan un máximo de 52 semanas a $11.88
- Precious Metals Royalty And Streaming Companies - August 2025 Report
- Royal Gold Submits Proxy Statement for Sandstorm Gold Buyout Deal
- Sandstorm Gold stock hits 52-week high at 11.51 USD
- Sandstorm Gold stock hits 52-week high at 11.14 USD
- Monthly Report: Precious Metals Royalty And Streaming Companies - July 2025
- Sandstorm Gold stock hits 52-week high at 10.77 USD
- Royalty And Streaming Giants Report Blockbuster Results
- Royal Gold: Gold Royalty Giant Going Through Massive Acquisitions; Lagging Peers (RGLD)
- Royal Gold stock rating upgraded to Strong Buy by CFRA on growth outlook
- Sandstorm Gold Ltd. (SAND) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Sandstorm Gold stock hits 52-week high at 10.45 USD
- Royal Gold Q2 2025 slides: Record revenue and earnings amid strategic acquisitions
Rango diario
11.64 11.99
Rango anual
5.33 12.18
- Cierres anteriores
- 11.84
- Open
- 11.69
- Bid
- 11.73
- Ask
- 12.03
- Low
- 11.64
- High
- 11.99
- Volumen
- 3.351 K
- Cambio diario
- -0.93%
- Cambio mensual
- 3.81%
- Cambio a 6 meses
- 55.57%
- Cambio anual
- 93.88%
