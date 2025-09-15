Dövizler / SAN
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
SAN: Banco Santander, S.A. Sponsored ADR (Spain)
10.24 USD 0.15 (1.49%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
SAN fiyatı bugün 1.49% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 10.17 ve Yüksek fiyatı olarak 10.29 aralığında işlem gördü.
Banco Santander, S.A. Sponsored ADR (Spain) hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SAN haberleri
- Our Top 10 High Growth Dividend Stocks – September 2025
- Spain stocks higher at close of trade; IBEX 35 up 0.92%
- BAC Agrees to Buy Santander's 100M Euro Real Estate Portfolio
- Bank of America hissesi 52,2 dolar ile 52 haftalık zirveye ulaştı
- Bank of America, Santander’dan 100 milyon euroluk İspanyol gayrimenkul kredi portföyü satın aldı
- Bank of America buys €100 million Spanish real estate loan portfolio - Bloomberg
- Spain stocks higher at close of trade; IBEX 35 up 0.31%
- Northwest Bank, Chad Wheeler’ı genel müdür ve hazine sorumlusu olarak atadı
- Banco Santander hisse geri alım programının %25’ine ulaştı
- Banco Santander reaches 25% of share buyback program target
- John Parker, Beacon Rise Holdings’un başkanı olarak atandı
- Barclays, Avrupa yatırım dereceli kredi fikirlerini vurguluyor, VW ve UBS’yi tercih ediyor
- Barclays highlights top European investment-grade credit ideas, favors VW, UBS
- Toronto-Dominion Bank, euro tahvilleri için stabilizasyon dönemi açıkladı
- Spain stocks higher at close of trade; IBEX 35 up 0.52%
Günlük aralık
10.17 10.29
Yıllık aralık
4.43 10.29
- Önceki kapanış
- 10.09
- Açılış
- 10.20
- Satış
- 10.24
- Alış
- 10.54
- Düşük
- 10.17
- Yüksek
- 10.29
- Hacim
- 3.177 K
- Günlük değişim
- 1.49%
- Aylık değişim
- 9.52%
- 6 aylık değişim
- 51.26%
- Yıllık değişim
- 108.98%
21 Eylül, Pazar