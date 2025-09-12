Währungen / SAN
SAN: Banco Santander, S.A. Sponsored ADR (Spain)
10.09 USD 0.04 (0.40%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SAN hat sich für heute um 0.40% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 9.99 bis zu einem Hoch von 10.11 gehandelt.
Verfolgen Sie die Banco Santander, S.A. Sponsored ADR (Spain)-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
9.99 10.11
Jahresspanne
4.43 10.16
- Vorheriger Schlusskurs
- 10.05
- Eröffnung
- 10.00
- Bid
- 10.09
- Ask
- 10.39
- Tief
- 9.99
- Hoch
- 10.11
- Volumen
- 4.599 K
- Tagesänderung
- 0.40%
- Monatsänderung
- 7.91%
- 6-Monatsänderung
- 49.04%
- Jahresänderung
- 105.92%
