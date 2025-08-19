Moedas / SAN
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
SAN: Banco Santander, S.A. Sponsored ADR (Spain)
10.05 USD 0.05 (0.50%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do SAN para hoje mudou para 0.50%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 9.96 e o mais alto foi 10.12.
Veja a dinâmica do par de moedas Banco Santander, S.A. Sponsored ADR (Spain). As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SAN Notícias
- Banco Santander atinge 25% da meta do programa de recompra de ações
- Banco Santander reaches 25% of share buyback program target
- John Parker nomeado presidente do conselho da Beacon Rise Holdings
- Barclays destaca principais ideias de crédito de grau de investimento europeu, favorece VW e UBS
- Barclays highlights top European investment-grade credit ideas, favors VW, UBS
- Spain stocks higher at close of trade; IBEX 35 up 0.52%
- Espanha - Ações fecharam o pregão em alta e o Índice IBEX 35 avançou 0,52%
- Eurofima nomeia Elena Bukina como nova diretora financeira
- Santander repurchases 4.6 million shares in latest buyback phase
- How Monte dei Paschi went from near collapse to buying Mediobanca
- Spain stocks higher at close of trade; IBEX 35 up 1.08%
- Banco Santander completes 20% of share buyback program
- Morgan Stanley downgrades Commerzbank, lifts ING to top pick in Euro banks shift
- Banco Santander extends maturity of $1 billion covered bonds
- Pinpointing Targets In The Financial Sector
- Spain stocks higher at close of trade; IBEX 35 up 0.38%
- Bank in the Big Time – Wall Street Rediscovers Its Swagger - TipRanks.com
- Banco Santander repurchases 5.18 million shares in buyback program
- Banco Santander completes 15% of share buyback program
- Banco do Brasil ready to handle ’complex’ issues amid debate over US sanctions
Faixa diária
9.96 10.12
Faixa anual
4.43 10.16
- Fechamento anterior
- 10.00
- Open
- 10.00
- Bid
- 10.05
- Ask
- 10.35
- Low
- 9.96
- High
- 10.12
- Volume
- 6.743 K
- Mudança diária
- 0.50%
- Mudança mensal
- 7.49%
- Mudança de 6 meses
- 48.45%
- Mudança anual
- 105.10%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh