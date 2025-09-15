통화 / SAN
SAN: Banco Santander, S.A. Sponsored ADR (Spain)
10.24 USD 0.15 (1.49%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
SAN 환율이 오늘 1.49%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 10.17이고 고가는 10.29이었습니다.
Banco Santander, S.A. Sponsored ADR (Spain) 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
SAN News
- Spain stocks higher at close of trade; IBEX 35 up 0.92%
- BAC Agrees to Buy Santander's 100M Euro Real Estate Portfolio
- 뱅크오브아메리카, 방코 산탄테르 스페인 부동산 대출 포트폴리오 인수
- Bank of America buys €100 million Spanish real estate loan portfolio - Bloomberg
- Spain stocks higher at close of trade; IBEX 35 up 0.31%
- 노스웨스트 은행, 채드 휠러를 관리 이사 겸 재무 담당으로 임명
- 방코 산탄테르, 자사주 매입 목표의 25% 달성
- Banco Santander reaches 25% of share buyback program target
- 바클레이스, 유럽 투자등급 채권 중 폭스바겐, UBS 선호
- Barclays highlights top European investment-grade credit ideas, favors VW, UBS
- Spain stocks higher at close of trade; IBEX 35 up 0.52%
일일 변동 비율
10.17 10.29
년간 변동
4.43 10.29
- 이전 종가
- 10.09
- 시가
- 10.20
- Bid
- 10.24
- Ask
- 10.54
- 저가
- 10.17
- 고가
- 10.29
- 볼륨
- 3.177 K
- 일일 변동
- 1.49%
- 월 변동
- 9.52%
- 6개월 변동
- 51.26%
- 년간 변동율
- 108.98%
