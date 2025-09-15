通貨 / SAN
SAN: Banco Santander, S.A. Sponsored ADR (Spain)
10.09 USD 0.04 (0.40%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
SANの今日の為替レートは、0.40%変化しました。日中、通貨は1あたり9.99の安値と10.11の高値で取引されました。
Banco Santander, S.A. Sponsored ADR (Spain)ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
SAN News
バンク・オブ・アメリカ、バンコ・サンタンデールから1億ユーロのスペイン不動産ローンポートフォリオを購入―ブルームバーグ
Bank of America buys €100 million Spanish real estate loan portfolio - Bloomberg
- Spain stocks higher at close of trade; IBEX 35 up 0.31%
- ノースウエスト銀行、チャド・ウィーラーを常務取締役兼財務責任者に任命
バンコ・サンタンデール SA、自社株買いプログラムの目標25%に到達
Banco Santander reaches 25% of share buyback program target
- ジョン・パーカー、ビーコン・ライズ・ホールディングスの会長に就任
- Barclays highlights top European investment-grade credit ideas, favors VW, UBS
- Spain stocks higher at close of trade; IBEX 35 up 0.52%
- シムライズ、2032年満期のユーロ建てベンチマーク債を発行へ
1日のレンジ
9.99 10.11
1年のレンジ
4.43 10.16
- 以前の終値
- 10.05
- 始値
- 10.00
- 買値
- 10.09
- 買値
- 10.39
- 安値
- 9.99
- 高値
- 10.11
- 出来高
- 4.599 K
- 1日の変化
- 0.40%
- 1ヶ月の変化
- 7.91%
- 6ヶ月の変化
- 49.04%
- 1年の変化
- 105.92%
