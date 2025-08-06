Валюты / SAN
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
SAN: Banco Santander, S.A. Sponsored ADR (Spain)
10.00 USD 0.13 (1.28%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SAN за сегодня изменился на -1.28%. При этом минимальная цена на торгах достигала 9.96, а максимальная — 10.09.
Следите за динамикой Banco Santander, S.A. Sponsored ADR (Spain). Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости SAN
- Рынок акций Испании закрылся ростом, IBEX 35 прибавил 0,52%
- Spain stocks higher at close of trade; IBEX 35 up 0.52%
- Santander repurchases 4.6 million shares in latest buyback phase
- How Monte dei Paschi went from near collapse to buying Mediobanca
- Spain stocks higher at close of trade; IBEX 35 up 1.08%
- Banco Santander completes 20% of share buyback program
- Morgan Stanley downgrades Commerzbank, lifts ING to top pick in Euro banks shift
- Banco Santander extends maturity of $1 billion covered bonds
- Pinpointing Targets In The Financial Sector
- Spain stocks higher at close of trade; IBEX 35 up 0.38%
- Bank in the Big Time – Wall Street Rediscovers Its Swagger - TipRanks.com
- Banco Santander repurchases 5.18 million shares in buyback program
- Banco Santander completes 15% of share buyback program
- Banco do Brasil ready to handle ’complex’ issues amid debate over US sanctions
- Analysis-UK motor finance ruling could fuel M&A
- Santander repurchases €214.6 million in shares under buyback program
- BBVA maintains takeover bid for Banco Sabadell despite TSB sale
- Banco Santander Chile and LATAM Airlines extend partnership for 5 years
- European Banks: Strong Returns Since 2019 But Are Valuations Still Attractive?
- Banco Santander repurchases €156.8 million in shares under buyback program
- Banco de Chile Q2 2025 slides: Leading profitability amid economic shifts
- Sabadell shareholders approve TSB sale to Santander amid BBVA takeover bid
- Sabadell shareholders approve sale of its British unit TSB to Santander
- Tortilla Mexican Grill reports 5% UK like-for-like growth in H1 2025
Дневной диапазон
9.96 10.09
Годовой диапазон
4.43 10.16
- Предыдущее закрытие
- 10.13
- Open
- 10.07
- Bid
- 10.00
- Ask
- 10.30
- Low
- 9.96
- High
- 10.09
- Объем
- 2.807 K
- Дневное изменение
- -1.28%
- Месячное изменение
- 6.95%
- 6-месячное изменение
- 47.71%
- Годовое изменение
- 104.08%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.