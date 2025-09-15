Valute / SAN
SAN: Banco Santander, S.A. Sponsored ADR (Spain)
10.24 USD 0.15 (1.49%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio SAN ha avuto una variazione del 1.49% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 10.17 e ad un massimo di 10.29.
Segui le dinamiche di Banco Santander, S.A. Sponsored ADR (Spain). Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
10.17 10.29
Intervallo Annuale
4.43 10.29
- Chiusura Precedente
- 10.09
- Apertura
- 10.20
- Bid
- 10.24
- Ask
- 10.54
- Minimo
- 10.17
- Massimo
- 10.29
- Volume
- 3.177 K
- Variazione giornaliera
- 1.49%
- Variazione Mensile
- 9.52%
- Variazione Semestrale
- 51.26%
- Variazione Annuale
- 108.98%
