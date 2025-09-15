QuotazioniSezioni
SAN: Banco Santander, S.A. Sponsored ADR (Spain)

10.24 USD 0.15 (1.49%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio SAN ha avuto una variazione del 1.49% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 10.17 e ad un massimo di 10.29.

Segui le dinamiche di Banco Santander, S.A. Sponsored ADR (Spain). Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
10.17 10.29
Intervallo Annuale
4.43 10.29
Chiusura Precedente
10.09
Apertura
10.20
Bid
10.24
Ask
10.54
Minimo
10.17
Massimo
10.29
Volume
3.177 K
Variazione giornaliera
1.49%
Variazione Mensile
9.52%
Variazione Semestrale
51.26%
Variazione Annuale
108.98%
