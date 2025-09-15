Divisas / SAN
SAN: Banco Santander, S.A. Sponsored ADR (Spain)
10.05 USD 0.05 (0.50%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de SAN de hoy ha cambiado un 0.50%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 9.96, mientras que el máximo ha alcanzado 10.12.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Banco Santander, S.A. Sponsored ADR (Spain). El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
SAN News
- El IBEX 35 cede el 0,24 % y se aleja de los 15.200 puntos a la espera de la Fed
- John Parker nombrado presidente de Beacon Rise Holdings
- Barclays destaca ideas de crédito europeo de grado inversión, favorece a VW y UBS
- La Bolsa española sube moderadamente tras la apertura, el 0,18 %, pendiente de la Fed
- La bolsa española cae el 1,51 % lastrada por los bancos y Wall Street
- BBVA dice que acudir a la opa puede proporcionar efectivo sin esperar al dividendo del TSB
- El IBEX cae más del 1 % y pierde los 15.200 puntos con sólo Aena y Grifols en verde
- El BBVA invita a accionistas del Sabadell a tener efectivo sin esperar al dividendo de TSB
- Openbank, banco digital del Santander, lanza su servicio de compraventa de criptomonedas
- La Bolsa española baja el 0,74 % tras la apertura y pierde los 15.300 puntos
- Toronto-Dominion Bank anuncia periodo de estabilización para notas en euros
- Las bolsas de valores de España cerraron con subidas; el IBEX 35 ganó un 0.52%
- El IBEX sube un 0,57 % y se queda a las puertas de los 15.400 puntos a la espera de la Fed
- El IBEX modera las ganancias al 0,43 % y se aleja de los 15.400 puntos alcanzados
- El IBEX sube un 0,60 % y alcanza los 15.400 puntos, con Indra y Puig a la cabeza
- México planea emitir bonos de referencia en euros en tres tramos
- Symrise emitirá bonos de referencia en euros con vencimiento en 2032
- El IBEX reduce avances tras apertura al 0,26 % en semana con el interés puesto en la Fed
- La Bolsa abre con un alza del 0,39 % en la semana en la que el interés se centra en la Fed
Rango diario
9.96 10.12
Rango anual
4.43 10.16
- Cierres anteriores
- 10.00
- Open
- 10.00
- Bid
- 10.05
- Ask
- 10.35
- Low
- 9.96
- High
- 10.12
- Volumen
- 6.743 K
- Cambio diario
- 0.50%
- Cambio mensual
- 7.49%
- Cambio a 6 meses
- 48.45%
- Cambio anual
- 105.10%
