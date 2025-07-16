Dövizler / RZV
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
RZV: Invesco S&P Smallcap 600 Pure Value ETF
118.47 USD 1.48 (1.23%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
RZV fiyatı bugün -1.23% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 118.26 ve Yüksek fiyatı olarak 119.70 aralığında işlem gördü.
Invesco S&P Smallcap 600 Pure Value ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
RZV haberleri
- Should Invesco S&P SmallCap 600 Pure Value ETF (RZV) Be on Your Investing Radar?
- Record Share Of EPS Increases This Quarter, But Are Economic Cracks Forming?
- The Life Of A Fed Chair
- Options Positioning Diverges Between Large- Vs. Small-Caps
- Weak Jobs Data Validates Our Bullish Treasury Forecast
- Equities Broaden Out, At Last
- Can Stocks Defy September's Bad Reputation For Markets?
- Stock Market Sizzles In The Summer And Heats Up Funds, Too
- Will Small-Cap ETFs be Able to Sustain the New-Found Optimism?
- How Much Riskier Is The Russell 2000 Vs. The S&P 500?
- Monitoring Factor Risk Cycles Is A Valuable Tool For Portfolio Design And Analysis
- How To Make Small-Cap Investing Less Risky
- The Appeal Of Small-Cap Stocks
- Long-Term Views From A Small-Cap Lens
- Small-Cap Equities: What Could Fuel A Sustainable Rally?
- Value Outshines Growth: 5 ETF Winners Over the Past Week
- Weekly Market Pulse: Big Rate Cuts? Not Right Now (null:SPX)
- Mega-Cap Crowding Steers Managers To Japan, Europe
- From Forecasts To Facts: Revisiting 2025’s Investment Themes
- Google Giveth, Tesla Taketh Away
- Q3 2025 Equity Market Outlook
- Asset Allocation Committee Outlook Q3 2025
- Should Invesco S&P SmallCap 600 Pure Value ETF (RZV) Be on Your Investing Radar?
- Is Invesco S&P SmallCap 600 Pure Value ETF (RZV) a Strong ETF Right Now?
Günlük aralık
118.26 119.70
Yıllık aralık
82.10 121.00
- Önceki kapanış
- 119.95
- Açılış
- 119.70
- Satış
- 118.47
- Alış
- 118.77
- Düşük
- 118.26
- Yüksek
- 119.70
- Hacim
- 23
- Günlük değişim
- -1.23%
- Aylık değişim
- 0.95%
- 6 aylık değişim
- 19.68%
- Yıllık değişim
- 9.76%
21 Eylül, Pazar