RZV: Invesco S&P Smallcap 600 Pure Value ETF

118.47 USD 1.48 (1.23%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

RZV fiyatı bugün -1.23% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 118.26 ve Yüksek fiyatı olarak 119.70 aralığında işlem gördü.

Invesco S&P Smallcap 600 Pure Value ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
118.26 119.70
Yıllık aralık
82.10 121.00
Önceki kapanış
119.95
Açılış
119.70
Satış
118.47
Alış
118.77
Düşük
118.26
Yüksek
119.70
Hacim
23
Günlük değişim
-1.23%
Aylık değişim
0.95%
6 aylık değişim
19.68%
Yıllık değişim
9.76%
21 Eylül, Pazar