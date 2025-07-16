Währungen / RZV
RZV: Invesco S&P Smallcap 600 Pure Value ETF
118.47 USD 1.48 (1.23%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von RZV hat sich für heute um -1.23% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 118.26 bis zu einem Hoch von 119.70 gehandelt.
Verfolgen Sie die Invesco S&P Smallcap 600 Pure Value ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
RZV News
Tagesspanne
118.26 119.70
Jahresspanne
82.10 121.00
- Vorheriger Schlusskurs
- 119.95
- Eröffnung
- 119.70
- Bid
- 118.47
- Ask
- 118.77
- Tief
- 118.26
- Hoch
- 119.70
- Volumen
- 23
- Tagesänderung
- -1.23%
- Monatsänderung
- 0.95%
- 6-Monatsänderung
- 19.68%
- Jahresänderung
- 9.76%
21 September, Sonntag