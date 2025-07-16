KurseKategorien
RZV: Invesco S&P Smallcap 600 Pure Value ETF

118.47 USD 1.48 (1.23%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von RZV hat sich für heute um -1.23% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 118.26 bis zu einem Hoch von 119.70 gehandelt.

Verfolgen Sie die Invesco S&P Smallcap 600 Pure Value ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren.

Tagesspanne
118.26 119.70
Jahresspanne
82.10 121.00
Vorheriger Schlusskurs
119.95
Eröffnung
119.70
Bid
118.47
Ask
118.77
Tief
118.26
Hoch
119.70
Volumen
23
Tagesänderung
-1.23%
Monatsänderung
0.95%
6-Monatsänderung
19.68%
Jahresänderung
9.76%
21 September, Sonntag