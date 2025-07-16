Valute / RZV
RZV: Invesco S&P Smallcap 600 Pure Value ETF
118.47 USD 1.48 (1.23%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio RZV ha avuto una variazione del -1.23% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 118.26 e ad un massimo di 119.70.
Segui le dinamiche di Invesco S&P Smallcap 600 Pure Value ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
118.26 119.70
Intervallo Annuale
82.10 121.00
- Chiusura Precedente
- 119.95
- Apertura
- 119.70
- Bid
- 118.47
- Ask
- 118.77
- Minimo
- 118.26
- Massimo
- 119.70
- Volume
- 23
- Variazione giornaliera
- -1.23%
- Variazione Mensile
- 0.95%
- Variazione Semestrale
- 19.68%
- Variazione Annuale
- 9.76%
21 settembre, domenica