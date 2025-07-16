КотировкиРазделы
RZV: Invesco S&P Smallcap 600 Pure Value ETF

118.47 USD 1.48 (1.23%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс RZV за сегодня изменился на -1.23%. При этом минимальная цена на торгах достигала 118.26, а максимальная — 119.70.

Следите за динамикой Invesco S&P Smallcap 600 Pure Value ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
118.26 119.70
Годовой диапазон
82.10 121.00
Предыдущее закрытие
119.95
Open
119.70
Bid
118.47
Ask
118.77
Low
118.26
High
119.70
Объем
23
Дневное изменение
-1.23%
Месячное изменение
0.95%
6-месячное изменение
19.68%
Годовое изменение
9.76%
