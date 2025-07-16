Валюты / RZV
RZV: Invesco S&P Smallcap 600 Pure Value ETF
118.47 USD 1.48 (1.23%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс RZV за сегодня изменился на -1.23%. При этом минимальная цена на торгах достигала 118.26, а максимальная — 119.70.
Следите за динамикой Invesco S&P Smallcap 600 Pure Value ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости RZV
Дневной диапазон
118.26 119.70
Годовой диапазон
82.10 121.00
- Предыдущее закрытие
- 119.95
- Open
- 119.70
- Bid
- 118.47
- Ask
- 118.77
- Low
- 118.26
- High
- 119.70
- Объем
- 23
- Дневное изменение
- -1.23%
- Месячное изменение
- 0.95%
- 6-месячное изменение
- 19.68%
- Годовое изменение
- 9.76%
21 сентября, воскресенье