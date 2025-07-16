CotizacionesSecciones
RZV: Invesco S&P Smallcap 600 Pure Value ETF

118.47 USD 1.48 (1.23%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de RZV de hoy ha cambiado un -1.23%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 118.26, mientras que el máximo ha alcanzado 119.70.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Invesco S&P Smallcap 600 Pure Value ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Gráfico a pantalla completa
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Rango diario
118.26 119.70
Rango anual
82.10 121.00
Cierres anteriores
119.95
Open
119.70
Bid
118.47
Ask
118.77
Low
118.26
High
119.70
Volumen
23
Cambio diario
-1.23%
Cambio mensual
0.95%
Cambio a 6 meses
19.68%
Cambio anual
9.76%
