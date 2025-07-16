通貨 / RZV
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
RZV: Invesco S&P Smallcap 600 Pure Value ETF
118.47 USD 1.48 (1.23%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
RZVの今日の為替レートは、-1.23%変化しました。日中、通貨は1あたり118.26の安値と119.70の高値で取引されました。
Invesco S&P Smallcap 600 Pure Value ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
RZV News
- Should Invesco S&P SmallCap 600 Pure Value ETF (RZV) Be on Your Investing Radar?
- Record Share Of EPS Increases This Quarter, But Are Economic Cracks Forming?
- The Life Of A Fed Chair
- Options Positioning Diverges Between Large- Vs. Small-Caps
- Weak Jobs Data Validates Our Bullish Treasury Forecast
- Equities Broaden Out, At Last
- Can Stocks Defy September's Bad Reputation For Markets?
- Stock Market Sizzles In The Summer And Heats Up Funds, Too
- Will Small-Cap ETFs be Able to Sustain the New-Found Optimism?
- How Much Riskier Is The Russell 2000 Vs. The S&P 500?
- Monitoring Factor Risk Cycles Is A Valuable Tool For Portfolio Design And Analysis
- How To Make Small-Cap Investing Less Risky
- The Appeal Of Small-Cap Stocks
- Long-Term Views From A Small-Cap Lens
- Small-Cap Equities: What Could Fuel A Sustainable Rally?
- Value Outshines Growth: 5 ETF Winners Over the Past Week
- Weekly Market Pulse: Big Rate Cuts? Not Right Now (null:SPX)
- Mega-Cap Crowding Steers Managers To Japan, Europe
- From Forecasts To Facts: Revisiting 2025’s Investment Themes
- Google Giveth, Tesla Taketh Away
- Q3 2025 Equity Market Outlook
- Asset Allocation Committee Outlook Q3 2025
- Should Invesco S&P SmallCap 600 Pure Value ETF (RZV) Be on Your Investing Radar?
- Is Invesco S&P SmallCap 600 Pure Value ETF (RZV) a Strong ETF Right Now?
1日のレンジ
118.26 119.70
1年のレンジ
82.10 121.00
- 以前の終値
- 119.95
- 始値
- 119.70
- 買値
- 118.47
- 買値
- 118.77
- 安値
- 118.26
- 高値
- 119.70
- 出来高
- 23
- 1日の変化
- -1.23%
- 1ヶ月の変化
- 0.95%
- 6ヶ月の変化
- 19.68%
- 1年の変化
- 9.76%
21 9月, 日曜日