通貨 / RZV
RZV: Invesco S&P Smallcap 600 Pure Value ETF

118.47 USD 1.48 (1.23%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

RZVの今日の為替レートは、-1.23%変化しました。日中、通貨は1あたり118.26の安値と119.70の高値で取引されました。

Invesco S&P Smallcap 600 Pure Value ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
118.26 119.70
1年のレンジ
82.10 121.00
以前の終値
119.95
始値
119.70
買値
118.47
買値
118.77
安値
118.26
高値
119.70
出来高
23
1日の変化
-1.23%
1ヶ月の変化
0.95%
6ヶ月の変化
19.68%
1年の変化
9.76%
21 9月, 日曜日