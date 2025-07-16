CotationsSections
Devises / RZV
RZV: Invesco S&P Smallcap 600 Pure Value ETF

118.47 USD 1.48 (1.23%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de RZV a changé de -1.23% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 118.26 et à un maximum de 119.70.

Suivez la dynamique Invesco S&P Smallcap 600 Pure Value ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
118.26 119.70
Range Annuel
82.10 121.00
Clôture Précédente
119.95
Ouverture
119.70
Bid
118.47
Ask
118.77
Plus Bas
118.26
Plus Haut
119.70
Volume
23
Changement quotidien
-1.23%
Changement Mensuel
0.95%
Changement à 6 Mois
19.68%
Changement Annuel
9.76%
