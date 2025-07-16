Devises / RZV
RZV: Invesco S&P Smallcap 600 Pure Value ETF
118.47 USD 1.48 (1.23%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de RZV a changé de -1.23% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 118.26 et à un maximum de 119.70.
Suivez la dynamique Invesco S&P Smallcap 600 Pure Value ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
RZV Nouvelles
- Should Invesco S&P SmallCap 600 Pure Value ETF (RZV) Be on Your Investing Radar?
- Record Share Of EPS Increases This Quarter, But Are Economic Cracks Forming?
- The Life Of A Fed Chair
- Options Positioning Diverges Between Large- Vs. Small-Caps
- Weak Jobs Data Validates Our Bullish Treasury Forecast
- Equities Broaden Out, At Last
- Can Stocks Defy September's Bad Reputation For Markets?
- Stock Market Sizzles In The Summer And Heats Up Funds, Too
- Will Small-Cap ETFs be Able to Sustain the New-Found Optimism?
- How Much Riskier Is The Russell 2000 Vs. The S&P 500?
- Monitoring Factor Risk Cycles Is A Valuable Tool For Portfolio Design And Analysis
- How To Make Small-Cap Investing Less Risky
- The Appeal Of Small-Cap Stocks
- Long-Term Views From A Small-Cap Lens
- Small-Cap Equities: What Could Fuel A Sustainable Rally?
- Value Outshines Growth: 5 ETF Winners Over the Past Week
- Weekly Market Pulse: Big Rate Cuts? Not Right Now (null:SPX)
- Mega-Cap Crowding Steers Managers To Japan, Europe
- From Forecasts To Facts: Revisiting 2025’s Investment Themes
- Google Giveth, Tesla Taketh Away
- Q3 2025 Equity Market Outlook
- Asset Allocation Committee Outlook Q3 2025
Range quotidien
118.26 119.70
Range Annuel
82.10 121.00
- Clôture Précédente
- 119.95
- Ouverture
- 119.70
- Bid
- 118.47
- Ask
- 118.77
- Plus Bas
- 118.26
- Plus Haut
- 119.70
- Volume
- 23
- Changement quotidien
- -1.23%
- Changement Mensuel
- 0.95%
- Changement à 6 Mois
- 19.68%
- Changement Annuel
- 9.76%
21 septembre, dimanche