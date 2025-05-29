RXL hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor? Bugün ProShares Ultra Health Care hisse senedi 44.35 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 44.06 - 44.42 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 44.15 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 19 değerine ulaştı. RXL canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

ProShares Ultra Health Care hisse senedi temettü ödüyor mu? ProShares Ultra Health Care hisse senedi şu anda 44.35 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı -56.92% ve USD değerlerini izler. RXL hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

RXL hisse senedi nasıl alınır? ProShares Ultra Health Care hisselerini şu anki 44.35 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 44.35 ve Ask 44.65 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 19 ve günlük değişim oranı -0.16% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte RXL fiyat hareketlerini takip edin.

RXL hisse senedine nasıl yatırım yapılır? ProShares Ultra Health Care hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 36.52 - 102.94 ve mevcut fiyatı 44.35 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 44.35 veya Ask 44.65 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 2.05% ve 6 aylık değişim oranı 3.36% değerlerini karşılaştırır. RXL fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

ProShares Ultra Health Care hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu? ProShares Ultra Health Care hisse senedi yıllık olarak 102.94 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 36.52 - 102.94). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 44.15 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak ProShares Ultra Health Care performansını takip edin.

ProShares Ultra Health Care hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü? ProShares Ultra Health Care (RXL) hisse senedi yıllık olarak en düşük 36.52 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 44.35 ve hareket ettiği yıllık aralık 36.52 - 102.94 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki RXL fiyat hareketlerini izleyin.