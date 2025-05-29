- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
RXL: ProShares Ultra Health Care
A taxa do RXL para hoje mudou para 0.45%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 44.06 e o mais alto foi 44.42.
Veja a dinâmica do par de moedas ProShares Ultra Health Care. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
RXL Notícias
- Jefferies inicia cobertura de ações da Rexel com recomendação "Manter"
- Rexel stock initiated at Hold by Jefferies, citing limited upside to consensus
- Jefferies inicia cobertura da Rexel com recomendação "Manter" e preço-alvo de EUR28
- Jefferies initiates Rexel stock with Hold rating, EUR28 price target
- Rexel begins stabilization period for EUR 5-year bond offering
- European construction stocks slide after James Hardie’s U.S. housing warning
- France stocks higher at close of trade; CAC 40 up 0.84%
- Siemens Energy and electrical firms lead European capital goods recovery - JP Morgan
- France stocks higher at close of trade; CAC 40 up 0.72%
- Rexel H1 sales edge higher on North American momentum and pricing gains
- CSP Inc. sees significant stock acquisition by major shareholder Joseph R. Nerges
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de RXL hoje?
Hoje ProShares Ultra Health Care (RXL) está avaliado em 44.35. O instrumento é negociado dentro de 44.06 - 44.42, o fechamento de ontem foi 44.15, e o volume de negociação atingiu 19. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de RXL em tempo real.
As ações de ProShares Ultra Health Care pagam dividendos?
Atualmente ProShares Ultra Health Care está avaliado em 44.35. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -56.92% e USD. Monitore os movimentos de RXL no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de RXL?
Você pode comprar ações de ProShares Ultra Health Care (RXL) pelo preço atual 44.35. Ordens geralmente são executadas perto de 44.35 ou 44.65, enquanto 19 e -0.16% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de RXL no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de RXL?
Investir em ProShares Ultra Health Care envolve considerar a faixa anual 36.52 - 102.94 e o preço atual 44.35. Muitos comparam 2.05% e 3.36% antes de enviar ordens em 44.35 ou 44.65. Estude as mudanças diárias de preço de RXL no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações ProShares Ultra Health Care?
O maior preço de ProShares Ultra Health Care (RXL) no último ano foi 102.94. As ações oscilaram bastante dentro de 36.52 - 102.94, e a comparação com 44.15 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de ProShares Ultra Health Care no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações ProShares Ultra Health Care?
O menor preço de ProShares Ultra Health Care (RXL) no ano foi 36.52. A comparação com o preço atual 44.35 e 36.52 - 102.94 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de RXL em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de RXL?
No passado ProShares Ultra Health Care passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 44.15 e -56.92% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 44.15
- Open
- 44.42
- Bid
- 44.35
- Ask
- 44.65
- Low
- 44.06
- High
- 44.42
- Volume
- 19
- Mudança diária
- 0.45%
- Mudança mensal
- 2.05%
- Mudança de 6 meses
- 3.36%
- Mudança anual
- -56.92%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.