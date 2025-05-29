- Panorámica
RXL: ProShares Ultra Health Care
El tipo de cambio de RXL de hoy ha cambiado un -0.14%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 44.06, mientras que el máximo ha alcanzado 44.61.
Siga la dinámica de la pareja de divisas ProShares Ultra Health Care. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
RXL News
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de RXL hoy?
ProShares Ultra Health Care (RXL) se evalúa hoy en 44.09. El instrumento se negocia dentro de 44.06 - 44.61; el cierre de ayer ha sido 44.15 y el volumen comercial ha alcanzado 37. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios RXL en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de ProShares Ultra Health Care?
ProShares Ultra Health Care se evalúa actualmente en 44.09. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean -57.17% y USD. Monitoree los movimientos de RXL en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de RXL?
Puede comprar acciones de ProShares Ultra Health Care (RXL) al precio actual de 44.09. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 44.09 o 44.39, mientras que 37 y -0.74% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de RXL en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de RXL?
Invertir en ProShares Ultra Health Care implica tener en cuenta el rango anual 36.52 - 102.94 y el precio actual 44.09. Muchos comparan 1.45% y 2.75% antes de colocar órdenes en 44.09 o 44.39. Estudie los cambios diarios de precios de RXL en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de ProShares Ultra Health Care?
El precio más alto de ProShares Ultra Health Care (RXL) en el último año ha sido 102.94. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 36.52 - 102.94, una comparación con 44.15 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de ProShares Ultra Health Care en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de ProShares Ultra Health Care?
El precio más bajo de ProShares Ultra Health Care (RXL) para el año ha sido 36.52. La comparación con los actuales 44.09 y 36.52 - 102.94 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de RXL en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de RXL?
En el pasado, ProShares Ultra Health Care ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 44.15 y -57.17% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 44.15
- Open
- 44.42
- Bid
- 44.09
- Ask
- 44.39
- Low
- 44.06
- High
- 44.61
- Volumen
- 37
- Cambio diario
- -0.14%
- Cambio mensual
- 1.45%
- Cambio a 6 meses
- 2.75%
- Cambio anual
- -57.17%
