RXL: ProShares Ultra Health Care
Le taux de change de RXL a changé de 0.45% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 44.06 et à un maximum de 44.42.
Suivez la dynamique ProShares Ultra Health Care. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
RXL Nouvelles
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action RXL aujourd'hui ?
L'action ProShares Ultra Health Care est cotée à 44.35 aujourd'hui. Elle se négocie dans 44.06 - 44.42, a clôturé hier à 44.15 et son volume d'échange a atteint 19. Le graphique en temps réel du cours de RXL présente ces mises à jour.
L'action ProShares Ultra Health Care verse-t-elle des dividendes ?
ProShares Ultra Health Care est actuellement valorisé à 44.35. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -56.92% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de RXL.
Comment acheter des actions RXL ?
Vous pouvez acheter des actions ProShares Ultra Health Care au cours actuel de 44.35. Les ordres sont généralement placés à proximité de 44.35 ou de 44.65, le 19 et le -0.16% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de RXL sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action RXL ?
Investir dans ProShares Ultra Health Care implique de prendre en compte la fourchette annuelle 36.52 - 102.94 et le prix actuel 44.35. Beaucoup comparent 2.05% et 3.36% avant de passer des ordres à 44.35 ou 44.65. Consultez le graphique du cours de RXL en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action ProShares Ultra Health Care ?
Le cours le plus élevé de ProShares Ultra Health Care l'année dernière était 102.94. Au cours de 36.52 - 102.94, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 44.15 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de ProShares Ultra Health Care sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action ProShares Ultra Health Care ?
Le cours le plus bas de ProShares Ultra Health Care (RXL) sur l'année a été 36.52. Sa comparaison avec 44.35 et 36.52 - 102.94 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de RXL sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action RXL a-t-elle été divisée ?
ProShares Ultra Health Care a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 44.15 et -56.92% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 44.15
- Ouverture
- 44.42
- Bid
- 44.35
- Ask
- 44.65
- Plus Bas
- 44.06
- Plus Haut
- 44.42
- Volume
- 19
- Changement quotidien
- 0.45%
- Changement Mensuel
- 2.05%
- Changement à 6 Mois
- 3.36%
- Changement Annuel
- -56.92%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev