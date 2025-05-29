- Panoramica
RXL: ProShares Ultra Health Care
Il tasso di cambio RXL ha avuto una variazione del 0.45% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 44.06 e ad un massimo di 44.42.
Segui le dinamiche di ProShares Ultra Health Care. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
RXL News
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni RXL oggi?
Oggi le azioni ProShares Ultra Health Care sono prezzate a 44.35. Viene scambiato all'interno di 44.06 - 44.42, la chiusura di ieri è stata 44.15 e il volume degli scambi ha raggiunto 19. Il grafico dei prezzi in tempo reale di RXL mostra questi aggiornamenti.
Le azioni ProShares Ultra Health Care pagano dividendi?
ProShares Ultra Health Care è attualmente valutato a 44.35. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -56.92% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di RXL.
Come acquistare azioni RXL?
Puoi acquistare azioni ProShares Ultra Health Care al prezzo attuale di 44.35. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 44.35 o 44.65, mentre 19 e -0.16% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di RXL sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni RXL?
Investire in ProShares Ultra Health Care implica considerare l'intervallo annuale 36.52 - 102.94 e il prezzo attuale 44.35. Molti confrontano 2.05% e 3.36% prima di effettuare ordini su 44.35 o 44.65. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di RXL con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni ProShares Ultra Health Care?
Il prezzo massimo di ProShares Ultra Health Care nell'ultimo anno è stato 102.94. All'interno di 36.52 - 102.94, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 44.15 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di ProShares Ultra Health Care utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni ProShares Ultra Health Care?
Il prezzo più basso di ProShares Ultra Health Care (RXL) nel corso dell'anno è stato 36.52. Confrontandolo con gli attuali 44.35 e 36.52 - 102.94 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda RXL muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di RXL?
ProShares Ultra Health Care ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 44.15 e -56.92%.
- Chiusura Precedente
- 44.15
- Apertura
- 44.42
- Bid
- 44.35
- Ask
- 44.65
- Minimo
- 44.06
- Massimo
- 44.42
- Volume
- 19
- Variazione giornaliera
- 0.45%
- Variazione Mensile
- 2.05%
- Variazione Semestrale
- 3.36%
- Variazione Annuale
- -56.92%
