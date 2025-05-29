RXL: ProShares Ultra Health Care
今日RXL汇率已更改0.45%。当日，交易品种以低点44.06和高点44.42进行交易。
关注ProShares Ultra Health Care动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
RXL新闻
- Rexel stock initiated at Hold by Jefferies, citing limited upside to consensus
- Jefferies 以持有评级和28欧元目标价开启对Rexel的股票评级
- Jefferies initiates Rexel stock with Hold rating, EUR28 price target
- Rexel begins stabilization period for EUR 5-year bond offering
- European construction stocks slide after James Hardie’s U.S. housing warning
- France stocks higher at close of trade; CAC 40 up 0.84%
- Siemens Energy and electrical firms lead European capital goods recovery - JP Morgan
- France stocks higher at close of trade; CAC 40 up 0.72%
- Rexel H1 sales edge higher on North American momentum and pricing gains
- CSP Inc. sees significant stock acquisition by major shareholder Joseph R. Nerges
常见问题解答
RXL股票今天的价格是多少？
ProShares Ultra Health Care股票今天的定价为44.35。它在44.06 - 44.42范围内交易，昨天的收盘价为44.15，交易量达到19。RXL的实时价格图表显示了这些更新。
ProShares Ultra Health Care股票是否支付股息？
ProShares Ultra Health Care目前的价值为44.35。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-56.92%和USD。实时查看图表以跟踪RXL走势。
如何购买RXL股票？
您可以以44.35的当前价格购买ProShares Ultra Health Care股票。订单通常设置在44.35或44.65附近，而19和-0.16%显示市场活动。立即关注RXL的实时图表更新。
如何投资RXL股票？
投资ProShares Ultra Health Care需要考虑年度范围36.52 - 102.94和当前价格44.35。许多人在以44.35或44.65下订单之前，会比较2.05%和。实时查看RXL价格图表，了解每日变化。
ProShares Ultra Health Care股票的最高价格是多少？
在过去一年中，ProShares Ultra Health Care的最高价格是102.94。在36.52 - 102.94内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪ProShares Ultra Health Care的绩效。
ProShares Ultra Health Care股票的最低价格是多少？
ProShares Ultra Health Care（RXL）的最低价格为36.52。将其与当前的44.35和36.52 - 102.94进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看RXL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
RXL股票是什么时候拆分的？
ProShares Ultra Health Care历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、44.15和-56.92%中可见。
- 前一天收盘价
- 44.15
- 开盘价
- 44.42
- 卖价
- 44.35
- 买价
- 44.65
- 最低价
- 44.06
- 最高价
- 44.42
- 交易量
- 19
- 日变化
- 0.45%
- 月变化
- 2.05%
- 6个月变化
- 3.36%
- 年变化
- -56.92%