RXL: ProShares Ultra Health Care

44.35 USD 0.20 (0.45%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日RXL汇率已更改0.45%。当日，交易品种以低点44.06和高点44.42进行交易。

关注ProShares Ultra Health Care动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

RXL新闻

常见问题解答

RXL股票今天的价格是多少？

ProShares Ultra Health Care股票今天的定价为44.35。它在44.06 - 44.42范围内交易，昨天的收盘价为44.15，交易量达到19。RXL的实时价格图表显示了这些更新。

ProShares Ultra Health Care股票是否支付股息？

ProShares Ultra Health Care目前的价值为44.35。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-56.92%和USD。实时查看图表以跟踪RXL走势。

如何购买RXL股票？

您可以以44.35的当前价格购买ProShares Ultra Health Care股票。订单通常设置在44.35或44.65附近，而19和-0.16%显示市场活动。立即关注RXL的实时图表更新。

如何投资RXL股票？

投资ProShares Ultra Health Care需要考虑年度范围36.52 - 102.94和当前价格44.35。许多人在以44.35或44.65下订单之前，会比较2.05%和。实时查看RXL价格图表，了解每日变化。

ProShares Ultra Health Care股票的最高价格是多少？

在过去一年中，ProShares Ultra Health Care的最高价格是102.94。在36.52 - 102.94内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪ProShares Ultra Health Care的绩效。

ProShares Ultra Health Care股票的最低价格是多少？

ProShares Ultra Health Care（RXL）的最低价格为36.52。将其与当前的44.35和36.52 - 102.94进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看RXL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

RXL股票是什么时候拆分的？

ProShares Ultra Health Care历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、44.15和-56.92%中可见。

日范围
44.06 44.42
年范围
36.52 102.94
前一天收盘价
44.15
开盘价
44.42
卖价
44.35
买价
44.65
最低价
44.06
最高价
44.42
交易量
19
日变化
0.45%
月变化
2.05%
6个月变化
3.36%
年变化
-56.92%
13 十月, 星期一
00:00
ALL
IMF峰会
实际值
预测值
前值
11:00
ALL
石油输出国组织(OPEC)月度石油市场报告
实际值
预测值
前值