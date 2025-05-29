- Обзор рынка
RXL: ProShares Ultra Health Care
Курс RXL за сегодня изменился на 0.45%. При этом минимальная цена на торгах достигала 44.06, а максимальная — 44.42.
Следите за динамикой ProShares Ultra Health Care. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости RXL
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций RXL сегодня?
ProShares Ultra Health Care (RXL) сегодня оценивается на уровне 44.35. Инструмент торгуется в пределах 44.06 - 44.42, вчерашнее закрытие составило 44.15, а торговый объем достиг 19. Всю динамику можно отследить на ценовом графике RXL в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям ProShares Ultra Health Care?
ProShares Ultra Health Care в настоящее время оценивается в 44.35. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -56.92% и USD. Отслеживайте движения RXL на графике в реальном времени.
Как купить акции RXL?
Вы можете купить акции ProShares Ultra Health Care (RXL) по текущей цене 44.35. Ордера обычно размещаются около 44.35 или 44.65, тогда как 19 и -0.16% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения RXL на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции RXL?
Инвестирование в ProShares Ultra Health Care предполагает учет годового диапазона 36.52 - 102.94 и текущей цены 44.35. Многие сравнивают 2.05% и 3.36% перед размещением ордеров на 44.35 или 44.65. Изучайте ежедневные изменения цены RXL на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции ProShares Ultra Health Care?
Самая высокая цена ProShares Ultra Health Care (RXL) за последний год составила 102.94. Акции заметно колебались в пределах 36.52 - 102.94, сравнение с 44.15 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ProShares Ultra Health Care на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции ProShares Ultra Health Care?
Самая низкая цена ProShares Ultra Health Care (RXL) за год составила 36.52. Сравнение с текущими 44.35 и 36.52 - 102.94 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения RXL во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций RXL?
В прошлом ProShares Ultra Health Care проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 44.15 и -56.92% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 44.15
- Open
- 44.42
- Bid
- 44.35
- Ask
- 44.65
- Low
- 44.06
- High
- 44.42
- Объем
- 19
- Дневное изменение
- 0.45%
- Месячное изменение
- 2.05%
- 6-месячное изменение
- 3.36%
- Годовое изменение
- -56.92%
