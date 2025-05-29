КотировкиРазделы
RXL: ProShares Ultra Health Care

44.35 USD 0.20 (0.45%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс RXL за сегодня изменился на 0.45%. При этом минимальная цена на торгах достигала 44.06, а максимальная — 44.42.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций RXL сегодня?

ProShares Ultra Health Care (RXL) сегодня оценивается на уровне 44.35. Инструмент торгуется в пределах 44.06 - 44.42, вчерашнее закрытие составило 44.15, а торговый объем достиг 19. Всю динамику можно отследить на ценовом графике RXL в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям ProShares Ultra Health Care?

ProShares Ultra Health Care в настоящее время оценивается в 44.35. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -56.92% и USD. Отслеживайте движения RXL на графике в реальном времени.

Как купить акции RXL?

Вы можете купить акции ProShares Ultra Health Care (RXL) по текущей цене 44.35. Ордера обычно размещаются около 44.35 или 44.65, тогда как 19 и -0.16% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения RXL на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции RXL?

Инвестирование в ProShares Ultra Health Care предполагает учет годового диапазона 36.52 - 102.94 и текущей цены 44.35. Многие сравнивают 2.05% и 3.36% перед размещением ордеров на 44.35 или 44.65. Изучайте ежедневные изменения цены RXL на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции ProShares Ultra Health Care?

Самая высокая цена ProShares Ultra Health Care (RXL) за последний год составила 102.94. Акции заметно колебались в пределах 36.52 - 102.94, сравнение с 44.15 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ProShares Ultra Health Care на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции ProShares Ultra Health Care?

Самая низкая цена ProShares Ultra Health Care (RXL) за год составила 36.52. Сравнение с текущими 44.35 и 36.52 - 102.94 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения RXL во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций RXL?

В прошлом ProShares Ultra Health Care проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 44.15 и -56.92% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
44.06 44.42
Годовой диапазон
36.52 102.94
Предыдущее закрытие
44.15
Open
44.42
Bid
44.35
Ask
44.65
Low
44.06
High
44.42
Объем
19
Дневное изменение
0.45%
Месячное изменение
2.05%
6-месячное изменение
3.36%
Годовое изменение
-56.92%
