Курс RXL за сегодня изменился на 0.45%. При этом минимальная цена на торгах достигала 44.06, а максимальная — 44.42.

Следите за динамикой ProShares Ultra Health Care. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.