- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
RXL: ProShares Ultra Health Care
Der Wechselkurs von RXL hat sich für heute um -0.14% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 44.06 bis zu einem Hoch von 44.61 gehandelt.
Verfolgen Sie die ProShares Ultra Health Care-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
RXL News
- Rexel stock initiated at Hold by Jefferies, citing limited upside to consensus
- Jefferies startet Coverage für Rexel mit "Halten" und Kursziel von 28 Euro
- Jefferies initiates Rexel stock with Hold rating, EUR28 price target
- Rexel begins stabilization period for EUR 5-year bond offering
- European construction stocks slide after James Hardie’s U.S. housing warning
- France stocks higher at close of trade; CAC 40 up 0.84%
- Siemens Energy and electrical firms lead European capital goods recovery - JP Morgan
- France stocks higher at close of trade; CAC 40 up 0.72%
- Rexel H1 sales edge higher on North American momentum and pricing gains
- CSP Inc. sees significant stock acquisition by major shareholder Joseph R. Nerges
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von RXL heute?
Die Aktie von ProShares Ultra Health Care (RXL) notiert heute bei 44.09. Sie wird innerhalb einer Spanne von 44.06 - 44.61 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 44.15 und das Handelsvolumen erreichte 37. Das Live-Chart von RXL zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie RXL Dividenden?
ProShares Ultra Health Care wird derzeit mit 44.09 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -57.17% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von RXL zu verfolgen.
Wie kaufe ich RXL-Aktien?
Sie können Aktien von ProShares Ultra Health Care (RXL) zum aktuellen Kurs von 44.09 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 44.09 oder 44.39 platziert, während 37 und -0.74% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von RXL auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in RXL-Aktien?
Bei einer Investition in ProShares Ultra Health Care müssen die jährliche Spanne 36.52 - 102.94 und der aktuelle Kurs 44.09 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 1.45% und 2.75%, bevor sie Orders zu 44.09 oder 44.39 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von RXL.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von ProShares Ultra Health Care?
Der höchste Kurs von ProShares Ultra Health Care (RXL) im vergangenen Jahr lag bei 102.94. Innerhalb von 36.52 - 102.94 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 44.15 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von ProShares Ultra Health Care mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von ProShares Ultra Health Care?
Der niedrigste Kurs von ProShares Ultra Health Care (RXL) im Laufe des Jahres betrug 36.52. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 44.09 und der Spanne 36.52 - 102.94 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von RXL live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von RXL statt?
ProShares Ultra Health Care hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 44.15 und -57.17% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 44.15
- Eröffnung
- 44.42
- Bid
- 44.09
- Ask
- 44.39
- Tief
- 44.06
- Hoch
- 44.61
- Volumen
- 37
- Tagesänderung
- -0.14%
- Monatsänderung
- 1.45%
- 6-Monatsänderung
- 2.75%
- Jahresänderung
- -57.17%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh