RXL
RXL: ProShares Ultra Health Care

44.09 USD 0.06 (0.14%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

RXLの今日の為替レートは、-0.14%変化しました。日中、通貨は1あたり44.06の安値と44.61の高値で取引されました。

ProShares Ultra Health Careダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

RXL株の現在の価格は？

ProShares Ultra Health Careの株価は本日44.09です。44.06 - 44.61内で取引され、前日の終値は44.15、取引量は37に達しました。RXLのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

ProShares Ultra Health Careの株は配当を出しますか？

ProShares Ultra Health Careの現在の価格は44.09です。配当方針は会社によりますが、投資家は-57.17%やUSDにも注目します。RXLの動きはライブチャートで確認できます。

RXL株を買う方法は？

ProShares Ultra Health Careの株は現在44.09で購入可能です。注文は通常44.09または44.39付近で行われ、37や-0.74%が市場の動きを示します。RXLの最新情報はライブチャートで確認できます。

RXL株に投資する方法は？

ProShares Ultra Health Careへの投資では、年間の値幅36.52 - 102.94と現在の44.09を考慮します。注文は多くの場合44.09や44.39で行われる前に、1.45%や2.75%と比較されます。RXLの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

ProShares Ultra Health Careの株の最高値は？

ProShares Ultra Health Careの過去1年の最高値は102.94でした。36.52 - 102.94内で株価は大きく変動し、44.15と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。ProShares Ultra Health Careのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

ProShares Ultra Health Careの株の最低値は？

ProShares Ultra Health Care(RXL)の年間最安値は36.52でした。現在の44.09や36.52 - 102.94と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。RXLの動きはライブチャートで確認できます。

RXLの株式分割はいつ行われましたか？

ProShares Ultra Health Careは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、44.15、-57.17%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
44.06 44.61
1年のレンジ
36.52 102.94
以前の終値
44.15
始値
44.42
買値
44.09
買値
44.39
安値
44.06
高値
44.61
出来高
37
1日の変化
-0.14%
1ヶ月の変化
1.45%
6ヶ月の変化
2.75%
1年の変化
-57.17%
