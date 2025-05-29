- 概要
RXL: ProShares Ultra Health Care
RXLの今日の為替レートは、-0.14%変化しました。日中、通貨は1あたり44.06の安値と44.61の高値で取引されました。
ProShares Ultra Health Careダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
RXL News
- ジェフリーズ、レクセル株を「保持」で開始、コンセンサスへの上昇余地限定的と指摘
- Rexel stock initiated at Hold by Jefferies, citing limited upside to consensus
- ジェフリーズ、レクセル株を「保有」評価で開始、目標価格28ユーロ
- Jefferies initiates Rexel stock with Hold rating, EUR28 price target
- Rexel begins stabilization period for EUR 5-year bond offering
- European construction stocks slide after James Hardie’s U.S. housing warning
- France stocks higher at close of trade; CAC 40 up 0.84%
- Siemens Energy and electrical firms lead European capital goods recovery - JP Morgan
- France stocks higher at close of trade; CAC 40 up 0.72%
- Rexel H1 sales edge higher on North American momentum and pricing gains
- CSP Inc. sees significant stock acquisition by major shareholder Joseph R. Nerges
よくあるご質問
RXL株の現在の価格は？
ProShares Ultra Health Careの株価は本日44.09です。44.06 - 44.61内で取引され、前日の終値は44.15、取引量は37に達しました。RXLのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
ProShares Ultra Health Careの株は配当を出しますか？
ProShares Ultra Health Careの現在の価格は44.09です。配当方針は会社によりますが、投資家は-57.17%やUSDにも注目します。RXLの動きはライブチャートで確認できます。
RXL株を買う方法は？
ProShares Ultra Health Careの株は現在44.09で購入可能です。注文は通常44.09または44.39付近で行われ、37や-0.74%が市場の動きを示します。RXLの最新情報はライブチャートで確認できます。
RXL株に投資する方法は？
ProShares Ultra Health Careへの投資では、年間の値幅36.52 - 102.94と現在の44.09を考慮します。注文は多くの場合44.09や44.39で行われる前に、1.45%や2.75%と比較されます。RXLの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
ProShares Ultra Health Careの株の最高値は？
ProShares Ultra Health Careの過去1年の最高値は102.94でした。36.52 - 102.94内で株価は大きく変動し、44.15と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。ProShares Ultra Health Careのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
ProShares Ultra Health Careの株の最低値は？
ProShares Ultra Health Care(RXL)の年間最安値は36.52でした。現在の44.09や36.52 - 102.94と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。RXLの動きはライブチャートで確認できます。
RXLの株式分割はいつ行われましたか？
ProShares Ultra Health Careは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、44.15、-57.17%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 44.15
- 始値
- 44.42
- 買値
- 44.09
- 買値
- 44.39
- 安値
- 44.06
- 高値
- 44.61
- 出来高
- 37
- 1日の変化
- -0.14%
- 1ヶ月の変化
- 1.45%
- 6ヶ月の変化
- 2.75%
- 1年の変化
- -57.17%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前