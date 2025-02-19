Dövizler / RUSHB
RUSHB: Rush Enterprises Inc - Class B
59.03 USD 0.81 (1.35%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
RUSHB fiyatı bugün -1.35% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 58.15 ve Yüksek fiyatı olarak 59.84 aralığında işlem gördü.
Rush Enterprises Inc - Class B hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
RUSHB haberleri
- Rush B earnings beat by $0.13, revenue topped estimates
- Rush Enterprises boosts stock buyback program by $50 million
- Rush Enterprises Reports Shareholder Voting Results
- Rush Enterprises May Face A Challenging Macroeconomic Environment In 2025 (RUSHA)
- Rush Enterprises, Inc. (RUSHA) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Günlük aralık
58.15 59.84
Yıllık aralık
43.80 61.55
- Önceki kapanış
- 59.84
- Açılış
- 59.84
- Satış
- 59.03
- Alış
- 59.33
- Düşük
- 58.15
- Yüksek
- 59.84
- Hacim
- 190
- Günlük değişim
- -1.35%
- Aylık değişim
- 2.75%
- 6 aylık değişim
- 2.86%
- Yıllık değişim
- 24.80%
21 Eylül, Pazar