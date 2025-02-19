FiyatlarBölümler
RUSHB: Rush Enterprises Inc - Class B

59.03 USD 0.81 (1.35%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

RUSHB fiyatı bugün -1.35% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 58.15 ve Yüksek fiyatı olarak 59.84 aralığında işlem gördü.

Rush Enterprises Inc - Class B hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
58.15 59.84
Yıllık aralık
43.80 61.55
Önceki kapanış
59.84
Açılış
59.84
Satış
59.03
Alış
59.33
Düşük
58.15
Yüksek
59.84
Hacim
190
Günlük değişim
-1.35%
Aylık değişim
2.75%
6 aylık değişim
2.86%
Yıllık değişim
24.80%
21 Eylül, Pazar