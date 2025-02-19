通貨 / RUSHB
RUSHB: Rush Enterprises Inc - Class B
59.84 USD 1.90 (3.28%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
RUSHBの今日の為替レートは、3.28%変化しました。日中、通貨は1あたり58.99の安値と60.17の高値で取引されました。
Rush Enterprises Inc - Class Bダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
RUSHB News
1日のレンジ
58.99 60.17
1年のレンジ
43.80 61.55
- 以前の終値
- 57.94
- 始値
- 59.05
- 買値
- 59.84
- 買値
- 60.14
- 安値
- 58.99
- 高値
- 60.17
- 出来高
- 79
- 1日の変化
- 3.28%
- 1ヶ月の変化
- 4.16%
- 6ヶ月の変化
- 4.27%
- 1年の変化
- 26.51%
