クォートセクション
通貨 / RUSHB
株に戻る

RUSHB: Rush Enterprises Inc - Class B

59.84 USD 1.90 (3.28%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

RUSHBの今日の為替レートは、3.28%変化しました。日中、通貨は1あたり58.99の安値と60.17の高値で取引されました。

Rush Enterprises Inc - Class Bダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

RUSHB News

1日のレンジ
58.99 60.17
1年のレンジ
43.80 61.55
以前の終値
57.94
始値
59.05
買値
59.84
買値
60.14
安値
58.99
高値
60.17
出来高
79
1日の変化
3.28%
1ヶ月の変化
4.16%
6ヶ月の変化
4.27%
1年の変化
26.51%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K