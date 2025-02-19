货币 / RUSHB
RUSHB: Rush Enterprises Inc - Class B
59.13 USD 0.15 (0.25%)
版块: 消费类周期性 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日RUSHB汇率已更改0.25%。当日，交易品种以低点59.01和高点59.54进行交易。
关注Rush Enterprises Inc - Class B动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
RUSHB新闻
- Rush B earnings beat by $0.13, revenue topped estimates
- Rush Enterprises boosts stock buyback program by $50 million
- Rush Enterprises Reports Shareholder Voting Results
- Rush Enterprises May Face A Challenging Macroeconomic Environment In 2025 (RUSHA)
- Rush Enterprises, Inc. (RUSHA) Q4 2024 Earnings Call Transcript
日范围
59.01 59.54
年范围
43.80 61.55
- 前一天收盘价
- 58.98
- 开盘价
- 59.01
- 卖价
- 59.13
- 买价
- 59.43
- 最低价
- 59.01
- 最高价
- 59.54
- 交易量
- 4
- 日变化
- 0.25%
- 月变化
- 2.92%
- 6个月变化
- 3.03%
- 年变化
- 25.01%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值