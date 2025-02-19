Валюты / RUSHB
RUSHB: Rush Enterprises Inc - Class B
58.98 USD 0.48 (0.82%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс RUSHB за сегодня изменился на 0.82%. При этом минимальная цена на торгах достигала 58.13, а максимальная — 59.35.
Следите за динамикой Rush Enterprises Inc - Class B. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости RUSHB
- Rush B earnings beat by $0.13, revenue topped estimates
- Rush Enterprises boosts stock buyback program by $50 million
- Rush Enterprises Reports Shareholder Voting Results
- Rush Enterprises May Face A Challenging Macroeconomic Environment In 2025 (RUSHA)
- Rush Enterprises, Inc. (RUSHA) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Дневной диапазон
58.13 59.35
Годовой диапазон
43.80 61.55
- Предыдущее закрытие
- 58.50
- Open
- 58.57
- Bid
- 58.98
- Ask
- 59.28
- Low
- 58.13
- High
- 59.35
- Объем
- 101
- Дневное изменение
- 0.82%
- Месячное изменение
- 2.66%
- 6-месячное изменение
- 2.77%
- Годовое изменение
- 24.69%
