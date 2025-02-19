Währungen / RUSHB
RUSHB: Rush Enterprises Inc - Class B
59.84 USD 1.90 (3.28%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von RUSHB hat sich für heute um 3.28% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 58.99 bis zu einem Hoch von 60.17 gehandelt.
Verfolgen Sie die Rush Enterprises Inc - Class B-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
58.99 60.17
Jahresspanne
43.80 61.55
- Vorheriger Schlusskurs
- 57.94
- Eröffnung
- 59.05
- Bid
- 59.84
- Ask
- 60.14
- Tief
- 58.99
- Hoch
- 60.17
- Volumen
- 79
- Tagesänderung
- 3.28%
- Monatsänderung
- 4.16%
- 6-Monatsänderung
- 4.27%
- Jahresänderung
- 26.51%
