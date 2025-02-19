Divisas / RUSHB
RUSHB: Rush Enterprises Inc - Class B
57.94 USD 1.04 (1.76%)
Sector: Valores de Consumo Cíclico Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de RUSHB de hoy ha cambiado un -1.76%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 57.66, mientras que el máximo ha alcanzado 59.72.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Rush Enterprises Inc - Class B. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
57.66 59.72
Rango anual
43.80 61.55
- Cierres anteriores
- 58.98
- Open
- 59.01
- Bid
- 57.94
- Ask
- 58.24
- Low
- 57.66
- High
- 59.72
- Volumen
- 67
- Cambio diario
- -1.76%
- Cambio mensual
- 0.85%
- Cambio a 6 meses
- 0.96%
- Cambio anual
- 22.49%
