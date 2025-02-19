Moedas / RUSHB
RUSHB: Rush Enterprises Inc - Class B
57.94 USD 1.04 (1.76%)
Setor: Consumo cíclico de demanda Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do RUSHB para hoje mudou para -1.76%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 57.66 e o mais alto foi 59.72.
Veja a dinâmica do par de moedas Rush Enterprises Inc - Class B. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
RUSHB Notícias
- Rush B earnings beat by $0.13, revenue topped estimates
- Rush Enterprises boosts stock buyback program by $50 million
- Rush Enterprises Reports Shareholder Voting Results
- Rush Enterprises May Face A Challenging Macroeconomic Environment In 2025 (RUSHA)
- Rush Enterprises, Inc. (RUSHA) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Faixa diária
57.66 59.72
Faixa anual
43.80 61.55
- Fechamento anterior
- 58.98
- Open
- 59.01
- Bid
- 57.94
- Ask
- 58.24
- Low
- 57.66
- High
- 59.72
- Volume
- 67
- Mudança diária
- -1.76%
- Mudança mensal
- 0.85%
- Mudança de 6 meses
- 0.96%
- Mudança anual
- 22.49%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh